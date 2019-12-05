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Люди года: названы самые влиятельные персоны, и это женщины

В список вошли Дженнифер Энистон, Мишель Обама и другие знаменитости

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:05
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Фото: Getty Images

Не так давно был опубликован рейтинг самых популярных звезд в соцсетях, а теперь авторитетное издание People назвало людей года. По мнению редакции, звания заслуживают сразу четыре влиятельные персоны, и это женщины, каждой из которых будет посвящена отдельная обложка.

В Лондоне наградили лучших работников модной индустрии. Детали в сюжете:

Как признался главный редактор издания Дэн Уэйкфорд, он был удивлен, что в результате отбора получилась четверка, состоящая исключительно из женщин.

Дженнифер Энистон

Актриса сыграла главную роль в сериале "Утреннее шоу", а в одной из сцен обратилась к мужчинам: "У вас больше нет власти... Мы все делаем по-своему". Эта речь названа одной из лучших в ее карьере.

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Дженнифер Лопес

В течение 2019 года звезда успела не только сняться в нашумевшем фильме "Стриптизерши", отправиться в музыкальный тур к своему 50-летию, но и обручиться с Алексом Родригесом.

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Мишель Обама

В 2019 году Мишель Обама стала самым продаваемым мемуаристом всех времен, а аудиоверсия Becoming была номинирована на "Грэмми". По результатам опроса, Мишель Обама была названа самой почитаемой женщиной в мире, и это неудивительно, поскольку она продолжает делать много работы для улучшения образования девушек, и не только В США.

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Тейлор Свифт

Певица на сцене уже более 15 лет, однако именно этот год стал для Тейлор Свифт знаковым. Артистка представила музыку, которая показала ее мудрость не по годам. Lover стал самым продаваемым альбомом 2019 года всего за одну неделю.

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"Достижения разнообразны, но имеют одну общую черту: они появились, когда эти женщины узнали себя лучше и сосредоточили свою работу на том, что делает их счастливыми", – отмечает издание.

Узнайте также, кто стал самым высокооплачиваемым актером года.

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