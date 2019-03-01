"Люди увидели любовь": Леди Гага прокомментировала слухи о романе с Брэдли Купером

Певица рассказала, что они чувствовали во время выступления на "Оскаре 2019"

Леди Гага и Брэдли Купер на "Оскаре 2019" Фото: twitter.com/TheAcademy

Выступление Леди Гаги и Брэдли Купера на "Оскаре 2019", затмило, наверное, многих звезд, которые появлялись на сцене церемонии. Безусловно, композиция понравилась многим, не зря же за нее певица получила золотую статуэтку. Что же касается самого выступления, то артисты получили весьма скандальные обсуждения в сети, а также им уже успели приписать статус любовников не только фанаты, но и другие артисты.

Леди Гага и Брэдли Купер Фото: AFP

На днях Леди Гага стала гостьей нового выпуска с Джимми Киммелом Jimmy Kimmel Live, где впервые прокомментировала слухи, которые обсуждает весь мир – их вероятные отношения с Брэдли Купером.

"Я хочу сказать, что социальные сети, простите за прямоту – туалет в интернете. И то, что они делают с поп-культурой, просто ужасно. Люди увидели любовь. Именно этого мы и добивались! Shallow – это песня о любви. "Звезда родилась" – это кино о любви. Мы так долго работали над этим выступлением, было несколько недель репетиций... Когда ты поешь о любви, ты хочешь, чтобы это чувство пережили люди, которые слушают тебя. Я артистка и считаю, что мы с Брэдли проделали хорошую работу", – отметила Леди Гага.

Также певица много шутила. Она принесла на шоу свою статуэтку и даже нашла... трусы для золотого Оскара.

Напомним, во время выступления Купера и Гаги в зале, естественно, находилась возлюбленная Брэдли – Ирина. Инсайдеры рассказали изданию Fox News о том, как отреагировала Шейк на выступление отца ее ребенка и Леди Гаги: "Ирина знает, что Брэдли и Леди Гага — артисты. Они были в образе во время шоу. Она не придает всему этому значения".

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