Людмила Барбир покинула "Танці з зірками": все выступления пары на проекте
В девятом выпуске "Танців з зірками" шоу покинула пара Людмила Барбир и Дмитрий Жук
20 октября состоялся девятый выпуск шоу "Танці з зірками 2019". В этот раз, согласно голосованию судей, наименьшее количество баллов получили две пары: Людмила Барбир и Дмитрий Жук, а также Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар. Однако зрительское голосование помогло им остаться в проекте.
В девятом выпуске шоу "Танці з зірками 2019" покинули Людмила Барбир и Дмитрий Жук. Предлагаем вашему вниманию все выступления Людмилы Барбир и Дмитрия Жука на шоу. За девять эфиров пара успела продемонстрировать контемпорари, фьюжн, пасадобль, фристайл, фокстрот, джайв, ча-ча-ча, квикстеп и самбу, которую Людмила Барбир и Дмитрий Жук станцевали в девятом выпуске. Это выступление стало последним для пары в рамках "Танці з зірками 2019".
Ранее мы также рассказали, как прошел девятый выпуск шоу "Танці з зірками 2019".
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.