Людмила Барбир покинула "Танці з зірками": все выступления пары на проекте

В девятом выпуске "Танців з зірками" шоу покинула пара Людмила Барбир и Дмитрий Жук

Людмила Барбир и Дмитрий Жук Фото: пресс-служба

20 октября состоялся девятый выпуск шоу "Танці з зірками 2019". В этот раз, согласно голосованию судей, наименьшее количество баллов получили две пары: Людмила Барбир и Дмитрий Жук, а также Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар. Однако зрительское голосование помогло им остаться в проекте.

В девятом выпуске шоу "Танці з зірками 2019" покинули Людмила Барбир и Дмитрий Жук. Предлагаем вашему вниманию все выступления Людмилы Барбир и Дмитрия Жука на шоу. За девять эфиров пара успела продемонстрировать контемпорари, фьюжн, пасадобль, фристайл, фокстрот, джайв, ча-ча-ча, квикстеп и самбу, которую Людмила Барбир и Дмитрий Жук станцевали в девятом выпуске. Это выступление стало последним для пары в рамках "Танці з зірками 2019".

Людмила Барбир и Дмитрий Жук – контемпорари

Людмила Барбир и Дмитрий Жук – фьюжн

Людмила Барбир и Дмитрий Жук – пасадобль

Людмила Барбир и Дмитрий Жук – фристайл

Людмила Барбир и Дмитрий Жук – фокстрот

Людмила Барбир и Дмитрий Жук – джайв

Людмила Барбир и Дмитрий Жук – ча-ча-ча

Людмила Барбир и Дмитрий Жук – квикстеп

Людмила Барбир и Дмитрий Жук – самба

Ранее мы также рассказали, как прошел девятый выпуск шоу "Танці з зірками 2019".

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