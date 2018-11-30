M1 Music Awards 2018: появился полный список номинантов
За престижную премию поборются MONATIK, группа KAZKA, Олег Винник, Настя Каменских и другие
В Киеве во Дворце Спорта 1 декабря состоится третья церемония награждения M1 Music Awards. Звезды украинского шоу-бизнеса будут бороться за самую желанную награду в мире украинского шоу-бизнеса. Уже объявлен полный список номинантов на престижную премию.
Список номинантов M1 Music Awards 2018 выглядит так:
Номинация "Прорыв года":
– KAZKA
– MARUV
– NIKITA LOMAKIN
Номинация "Хит года":
– NK Настя Каменских — "Тримай" (Lyric Video)
– Antytila / Антитела — "TDME"
– KAZKA — "Плакала"
Номинация "Проект года":
– All stars MOZGI Ent. — Промінь (Lyric Video)
– MONATIK & Надя Дорофеева — "Глубоко…"
– Потап & Олег Винник — "Найкращий день"
Номинация "Dance Parade":
–MONATIK & Надя Дорофеева — "Глубоко…"
– Время и Стекло — "Тролль"
– MARUV & BOOSIN — Drunk Groove
Номинация "Группа года":
– Время и Стекло
– MOZGI
– НЕАНГЕЛЫ
Номинация "Золотой граммофон":
– Олег Винник — "Ты в курсе" (Lyric Video)
– NK Настя Каменских — "Тримай" (Lyric Video)
– Michelle Andrade — Musica
Номинация "Альтернатива":
– THE HARDKISS
– MARUV
– БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
Номинация "Червона рута":
– NK Настя Каменських — "Тримай" (Lyric Video)
– Оля Цибульская — "Сукня біла"
– Oleksandr Ponomaryov (Александр Пономарев) — "Найкраща
Номинация "Певец года":
– ALEKSEEV
– Олег Винник
– MONATIK
Номинация ️"Певица года":
– NK Настя Каменских
– Тина Кароль
– Оля Полякова
Номинация️ "Клип года":
– NK Настя Каменских — "#этомояночь"
– Время и Стекло — "Тролль"
– MONATIK & Надя Дорофеева — "Глубоко…"
Напомним, в 2017 году "Певицей года" по версии M1 Music Awards была названа Тина Кароль. В номинации "Прорыв год" победила TAYANNA. "Альтернативой года" во второй раз стала группа The HARDKISS. Макс Барских во второй раз удостоился звания "Певец года".