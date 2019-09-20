Мадонна, Бейонсе, Бибер: украинские звезды назвали своих кумиров

Знаменитости рассказали, чьи концерты посещают с удовольствием

Знаменитости имеют множество поклонников, которые добавляют им популярности. Украинские звезды тоже имеют своих кумиров и рассказали о них.

Юная певица Мишель Андраде, которая недавно рассказала о своих друзьях, призналась – равняется на мировых знаменитостей и сама очень любит посещать их концерты, даже если они проходят в другой стране.

"Я была на концерте Джастина Бибера своего любимого. И мне кажется... Я надеюсь, что у него будут еще альбомы, туры, я обязательно пойду", – говорит певица.

Мишель Андраде Фото: instagram.com/mishvirmish

Мишель признается, что особенно ей запомнился концерт Джастина Бибера в Праге. Певицу растрогало его выступление, которого она ждала долгих 10 лет!

"Да, я люблю, потому что он настоящий. Мне нравится, что он такой, какой он есть. Он может надеть юбку, потом посреди концерта снять ее, переодеться в штаны прямо на сцене. Лечь, плакать, все что угодно. И это круто", – считает артистка.

А вот продюсер певицы Ирина Горовая рассказала журналистам, что больше любит различные фестивали, чем просто концерты. Свобода – это ее стихия. Но, несмотря на это, Ирина мечтает посетить концерты любимых артистов.

Ирина Горовая Фото: instagram.com/gorovaya_irina

"Мне когда-то Рианна нравилась, и LP мне нравится. Я планирую пойти на ее концерт", – делится Горовая.

Ирина призналась – она настоящий фанат артистов, с которыми работает.

"У меня нет артиста, от которого я фанатею, кроме своих артистов, с которыми мы работаем. Потому что я реально фанат их творчества и я, как, наверное, мама с ними, они для меня очень родные и близкие", – рассказала Ирина.

Певица Джамала, которая заявила, что возьмет паузу для рождения второго ребенка, призналась, что она фанат украинских артистов и охотно ходит на их концерты.

Джамала Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Мне кажется, что я была на каждом концерте. Сегодня выступают и MONATIK, и Бабкин, я была на концерте Pianoбой, The Hardkiss, у них было невероятное шоу недавно", – вспомнила певица.

О своих кумирах также рассказали Тоня Матвиенко, Дмитрий Ступка, Полина Логунова, Иракли Макацария и другие знаменитости. Все подробности узнайте в сюжете "Зіркового шляху".

Напомним, Ирина Горовая рассказала об интересной особенности Потапа.

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