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Мадонна отказалась сотрудничать с известным диджеем из-за его знака зодиака

Сегодня, 18:30

Певица много лет увлекается астрологией

Мадонна, которая недавно с размахом отметила 62-летие, много лет увлекается астрологией и верит в гороскопы и совместимость по знакам зодиака. Однажды певица отказалась работать с известным на весь мир диджеем только лишь из-за того, что он Скорпион. Похоже на шутку, не правда ли?

Французский диджей и продюсер Дэвид Гетта на днях принял участие в YouTube-шоу Mcfly and Carlito. Музыкант рассказал, что в 2011 году, когда он получил "Грэмми", Мадонна предложила ему вместе поработать над альбомом.

Мадонна / Дэвид Гетта
Мадонна / Дэвид Гетта
Фото: Getty Images

Знаменитости встретились ,чтобы обсудить возможное сотрудничество, но в какой-то момент все пошло не так. В ходе разговора поп-королева выяснила, что диджей по гороскопу Скорпион, резко изменилась в лице и ушла.

"Извините, мы не сможем работать вместе. Приятно было познакомиться. До свидания", – процитировал Гетта слова Мадонны в эфире программы.

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Такая реакция звезды шокировала Дэвида, но он ничего не мог поделать.

К слову, сама Мадонна по зодиаку Лев. В Сети пишут, что Скорпион и Лев отлично ладят друг с другом, их совместимость в дружбе и любви – выше 85%. Возможно, Мадонна разбирается в этом вопросе лучше.

Чем Мадонна шокирует поклонников во время карантина, смотрите в сюжете:

Недавно мы рассказывали, что Мадонна стала режиссером и соавтором байопика о самой себе.

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