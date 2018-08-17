Мадонна отметила день рождения в пустыне и поделилась яркими фото

Певица встретила юбилей в Марокко

Мадонна. Фото: instagram.com/madonna

Вчера, 16 августа, одна из самых знаменитых американских певиц – Мадонна отмечала свой юбилей. Звезде исполнилось 60 лет. По такому случаю мы делали подборку ее самых эпатажных выходок.

На своей странице в Instagram Мадонна опубликовала несколько фото, на которых она позирует в ярком национальном костюме берберов (одна из основных национальностей Марокко – ред.). Также Мадонна примерила украшения в марокканском стиле. В свой день рождения она также успела прогуляться по улицам Марракеша, столицы Марокко. Кроме этого она устроила атмосферную фотосессию в пустыне.

Мадонна и Дюби Мейзар Фото: instagram.com/madonna Мадонна и Дюби Мейзар Фото: instagram.com/madonna Мадонна и Дюби Мейзар Фото: instagram.com/madonna Мадонна и Дюби Мейзар Фото: instagram.com/madonna Мадонна и Дюби Мейзар Фото: instagram.com/madonna 1/5

На фото она также позирует со своей подругой, актрисой Дэби Мейзар, которая снялась в клипе певицы на песню "True Blue" в 1986 году.

Ранее Мадонна снялась для итальянского Vogue в яркой фотосессии. Кроме этого, артистка украсила обложку модного издания. Съемки проходили на улицах ночного Лиссабона, столицы Португалии, в баре Tejo и доме певицы — поместье Herdade do Perú XVIII века, расположенном в национальном парке Аррабида примерно в 19 милях от Лиссабона.