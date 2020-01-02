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Мадонна подтвердила роман с 26-летним бойфрендом: фото

Певица отправилась на семейный отдых в Майами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:30
Мадонна в 26-летним возлюбленным
Мадонна в 26-летним возлюбленным
Фото: instagram.com/madonna

Недавно в СМИ сообщили о том, что 61-летняя культовая певица Мадонна закрутила роман с 26-летним танцовщиком из своей команды. Первыми отношения звезды подтвердили родители Ахламалика Уильямса. Теперь же и сама знаменитость публично заявила, что встречается с 26-летним возлюбленным.

Родители 26-летнего бойфренда Мадонны прокомментировали их роман. Детали в видео:

После католического Рождества Мадонна устроила каникулы в Майами вместе с дочерью Лурдес и танцовщиком Ахламаликом. На своей странице в Instagram культовая певица опубликовала снимки и видео, на которых позирует вместе с молодым возлюбленным.

INSTAGRAM

"Семейная водная терапия", – написала Мадонна под видео. В кадре – певица с Ахламаликом в окружении детей купается в прозрачном океане.

Мадонна на отдыхе в Майами
Мадонна на отдыхе в Майами
Фото: instagram.com/madonna

Напомним, что недавно Мадонну и ее возлюбленного Ахламалика Уильямса заметили на отдыхе в Майами. Пара обнималась и держалась за руки.

Также сообщалось, что в конце ноября Мадонна отменила свои концерты из-за проблем со здоровьем.

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