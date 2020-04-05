Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Мадонна пожертвовала миллион долларов на лекарства от COVID-19

Певица также выразила слова поддержки медикам

Инна Петрова
Сегодня, 13:44

Все больше знаменитостей присоединяются к борьбе против коронавирусной инфекции. Недавно Рианна отдала средства в помощь медикам, а теперь Мадонна пожертвовала миллион долларов на лекарства от COVID-19. Певица решила помочь фонду Bill & Melinda Gates Foundation, который занимается поиском вакцины для лечения коронавируса.

Мадонна
Мадонна
Фото: Getty Images

На своем сайте, а также в Instagram Мадонна опубликовала видеообращение, где рассказала, что жертвует миллион долларов на создание лекарства от коронавируса. Звезда заявила, что выражает огромную благодарность всем медикам, которые работают непокладая рук во время пандемии, но деньги все же отдаст фонду Bill & Melinda Gates Foundation, который занимается поиском лекарств, способных вылечить COVID-19.

"Это необходимо для защиты наших работников здравоохранения, наиболее уязвимых групп и всех наших друзей и семей", – говорит Мадонна.

INSTAGRAM

Ранее на борьбу с коронавирусом свои средства пожертвовали Майли Сайрус, Джорджио Армани, Рианна, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс, Анджелина Джоли и другие. Подробнее об этом мы рассказывали в материале.

Смотрите в сюжете, какие ивенты отменили из-за коронавируса:

Напомним, ранее в сети обсуждали, что Мадонна предсказала отмену "Евровидения-2020".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Netflix выделит 100 млн долларов на поддержку работников киноиндустрии во время пандемии Не только Евровидение: мероприятия, которые отменили и перенесли из-за коронавируса Джоан Роулинг, Мишель Обама и Грета Тунберг: названы 100 самых влиятельных женщин века
благотворительность Мадонна
Реклама

Новости партнеров

12 звезд, у которых есть близнецы
12 звезд, у которых есть близнецы
3 вещи из женского гардероба, которые ненавидят мужчины
3 вещи из женского гардероба, которые ненавидят мужчины
Крокеты картофельные: вкуснятина неимоверная. Рецепт
Крокеты картофельные: вкуснятина неимоверная. Рецепт
Старість не в радість: знаменитості, які не зберегли красоту
Старість не в радість: знаменитості, які не зберегли красоту

Популярные статьи

Сегодня, 12:10Food

Католическая Пасха-2020: рецепт неаполитанского пирога от Джейми Оливера

Сегодня, 11:31Fun

Гадания на Благовещение 2020: ТОП-3 популярных предсказаний

Вчера, 16:50Fun

Благовещение 2020: традиции, заговоры и гадания в этот день

3 апреляFun

Песах-2020: когда отмечается еврейская Пасха

3 апреляFood

Блюда католической Пасхи: что готовят на праздник

3 апреляШоу-бизнес

Почему Анастасию Заворотнюк обвиняют во лжи: все, что нужно знать о болезни актрисы

3 апреляFun

"Извини, это первый раз": повара в Италии приготовили российскому врачу украинский борщ, фото

3 апреляШоу-бизнес

Эдди Мерфи – 59! ТОП-5 лучших ролей голливудского актера

3 апреляШоу-бизнес

День рождения Анастасии Заворотнюк: как складывалась жизнь звезды "Моей прекрасной няни"

2 апреляТехно

Коронавирус можно диагностировать по запаху кожи

2 апреляWellness

Березовый сок: действительно ли он полезен для здоровья

2 апреляFun

Благовещение-2020: обряды, приметы и традиции праздника

2 апреляFun

Конфуз в прямом эфире: в сюжет журналистки неожиданно вмешался отец

2 апреляWellness

Как очистить и оздоровить легкие: врач перечислила 7 очень важных продуктов

2 апреляEvents

Когда Пасха-2020 в Украине: дата главного церковного праздника

2 апреляFood

Рецепты на Песах: обзор традиционных еврейских блюд с фото

Новости партнеров

Подруга защитника Аякса поражает своей красотой
Подруга защитника Аякса поражает своей красотой
Як виглядає 70-річна Пугачова
Як виглядає 70-річна Пугачова "після пластики": без ретуші
"Було б 42..." - колишній "коханець" Лорак переживає важку втрату
В семье Софии Ротару случилось горе
В семье Софии Ротару случилось горе
Самые красивые бегуньи из Instagram: украинская богиня. Фото
Самые красивые бегуньи из Instagram: украинская богиня. Фото
Який знак Зодіаку найбільш злий: заткне за пояс будь-кого
Який знак Зодіаку найбільш злий: заткне за пояс будь-кого
Шикарная украинка, ставшая изюминкой среди самых красивых бегуний
Шикарная украинка, ставшая изюминкой среди самых красивых бегуний
Гірка спадщина матері: Син Фріске і Шепелєва серйозно хворий?
Гірка спадщина матері: Син Фріске і Шепелєва серйозно хворий?