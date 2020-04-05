Мадонна пожертвовала миллион долларов на лекарства от COVID-19

Певица также выразила слова поддержки медикам

Все больше знаменитостей присоединяются к борьбе против коронавирусной инфекции. Недавно Рианна отдала средства в помощь медикам, а теперь Мадонна пожертвовала миллион долларов на лекарства от COVID-19. Певица решила помочь фонду Bill & Melinda Gates Foundation, который занимается поиском вакцины для лечения коронавируса.

Мадонна Фото: Getty Images

На своем сайте, а также в Instagram Мадонна опубликовала видеообращение, где рассказала, что жертвует миллион долларов на создание лекарства от коронавируса. Звезда заявила, что выражает огромную благодарность всем медикам, которые работают непокладая рук во время пандемии, но деньги все же отдаст фонду Bill & Melinda Gates Foundation, который занимается поиском лекарств, способных вылечить COVID-19.

"Это необходимо для защиты наших работников здравоохранения, наиболее уязвимых групп и всех наших друзей и семей", – говорит Мадонна.

INSTAGRAM

Ранее на борьбу с коронавирусом свои средства пожертвовали Майли Сайрус, Джорджио Армани, Рианна, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс, Анджелина Джоли и другие. Подробнее об этом мы рассказывали в материале.

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Напомним, ранее в сети обсуждали, что Мадонна предсказала отмену "Евровидения-2020".

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