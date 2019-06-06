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Секс-скандал в Голливуде: Мадонна высказалась о домогательствах Харви Вайнштейна

Певица дала откровенное интервью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00
Мадонна
Мадонна
Фото: Getty Images

Американская поп-дива Мадонна, которая недавно выпустила новый клип на песню Crave, рассказала откровенно об общении со скандальным кинопродюсером Харви Вайнштейном. Напомним, что лауреат нескольких "Оскаров" был арестован в 2018 году по обвинению в изнасилованиях. Вайнштейну были предъявлены официальные уголовные обвинения всего по пяти эпизодам. Но коме этого, более 70 женщин обвинили его в сексуальных домогательствах и насилии. 

Смотрите видео о секс-скандалах в Голливуде:

В откровенном интервью The New York Magazine, 60-летняя Мадонна рассказала, что Харви Вайнштейном выходил за рамки приличия и теперь она рада, что вся правда вскрылась. Как известно, компания Вайнштейна Miramax была прокатчиком документального фильма о закулисной жизни певицы "В постели с Мадонной" (Truth Or Dare), который вышел в 1991 году.

"Харви выходил за рамки приличия и был очень кокетлив, когда мы работали вместе. Он в то время был женат, поэтому мне все это было, конечно, неинтересно. Я знала, что он это делал со многими женщинами в индустрии. Но все мы думали: "Харви добивается всего, потому что у него так много власти, он такой успешный, его фильмы такие хорошие, что все хотят работать с ним, так что надо смириться", – поделилась Мадонна.

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Как утверждает одна из самых дорогих певиц мира, она не злорадствует тому, что произошло с Харви.

"Я никогда не радуюсь, если у кого-то вся жизнь провалилась – для карма это не очень-то хорошо. Но хорошо, что того, кто столько лет злоупотреблял властью, привлекли к ответственности", – добавила она.

Ранее несколько знаменитостей, включая Анджелину Джоли, Гвинет Пэлтроу и Кару Делевинь обвинили Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Сам продюсер продолжает отрицать свою вину. Через своего адвоката в суде он утверждал, что не заставлял женщин, которые обвинили его в сексуальных домогательствах, иметь секс с ним. 

Мы также писали о том, что Дженнифер Лоуренс рассказала правду об интиме с Харви Вайнштейном.

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