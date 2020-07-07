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Мадонна удивила фанатов снимком топлесс с костылем: фото

Сегодня, 15:30

Мнение поклонников разделилось

Знаменитая американская певица Мадонна, которая сделала неоднозначное заявление о коронавирусе, опубликовала в социальной сети новый провокационный снимок. Знаменитость позировала напротив зеркала в черном нижнем белье, прикрыв грудь руками, в которых держала смартфон.

Мадонна не перестает шокировать на карантине – смотрите в сюжете:

"У каждого свой костыль", – написала Мадонна.

Певица действительно позировала с костылем, на который опиралась одной рукой. Несколько месяцев назад Мадонне сделали операцию на колене по удалению хряща. С тех пор певица проходит период реабилитации и даже на публике появляется с костылем.

Мнение поклонников по поводу нового эффектного снимка певицы разошлось. Кто-то счел это провокацией, в то время как другие фанаты были восхищены фигурой 61-летней звезды.

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Хотя в последнее время здоровье певицы привело к тому, что она травмировалась во время собственного шоу в Париже, она все же любит удивлять и вдохновлять поклонников. Так, в преддверии своего гастрольного тура, 61-летняя Мадонна показала удивительный шпагат. Поэтому поклонники с нетерпением ждут полного выздоровления звезды.

Напомним, что ранее Мадонна пожертвовала миллион долларов на лекарства от COVID-19. В апреле Мадонна за сутки потеряла троих друзей из-за коронавируса.

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