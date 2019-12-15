Мадонна встречается с 26-летним танцором – СМИ

Новый бойфренд звезды младше ее на 35 лет

Мадонна Фото: instagram.com/madonna

Поп-королева Мадонна, которая шокировала сеть выходкой с ванной, вновь оказалась в центре внимания СМИ и поклонников. Поговаривают, что артистка завела новый роман. Якобы уже несколько месяцев 61-летняя Мадонна встречается с 26-летним танцором из своей команды.

У Мадонны новый бойфренд, и он младше ее на 35 лет, сообщает The Daily Mail. Артистку и ее возлюбленного Ахламалика Уильямса заметили накануне на отдыхе в Майами. Пара обнималась и держалась за руки. С ними также были дочка певицы Лудрес и ее бойфренд.

Пока Мадонна никак не комментирует свои отношения с молодым человеком. Известно, что их связывает работа. Ахламалик – один из танцоров Мадонны, который ездит с ней в туры. Парень также сопровождает звезду в поездках и летает вместе с ней на частных самолетах.

Отметим, что в прошлом году Мадонну замечали в компании молодого парня из Португалии, однако его имя осталось загадкой, а их возможные отношения продлились не очень долго.

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