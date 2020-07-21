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Мадонна заявила, что Россия оштрафовала ее на 1 млн долларов за поддержку ЛГБТ

Сегодня, 15:50

Артистку обвинили в пропаганде на концерте, который прошел в 2012 году

По словам знаменитой певицы Мадонны, российское правительство оштрафовало ее за выступление в защиту прав ЛГБТ на концерте в Санкт-Петербурге в 2012 году. Об этом артистка сообщила в своем Instagram-профиле.

Певица опубликовала запись своей речи в соцсети, утверждая, что она была оштрафована, но никогда не платила 1 миллион долларов за свои слова. На видеоролике запечатлен момент, как Мадонна обратилась к зрителям и сказала, что они "способны изменить ситуацию с помощью любви".

INSTAGRAM

"Я стою здесь, чтобы сказать, что ЛГБТ-сообщество, как здесь, так и по всему миру, имеют одинаковые права на достойное обращение, уважение, терпимость, сострадание и любовь. Вы со мной?", – сказала Мадонна в видео.

Толпа зрителей поддержала речь певицы бурными аплодисментами и криками "Мадонна".

В комментариях под опубликованным видео поклонники артистки восхитились ее речью и выразили свою солидарность: "Поддерживаю вас, Мадонна, молодец", "Вы всегда восхищали меня", "Легенда", "Вы молодец, никогда не боялись говорить открыто".

Мадонна не перестает шокировать на карантине – смотрите видео:

Ранее мы сообщали, что Мадонна и ее 26-летний бойфренд озадачили фанатов провокационной позой для фото.

Также Мадонна удивила фанатов снимком топлесс с костылем.

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