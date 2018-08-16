Мадонне 60: ТОП-5 самых эпатажных выходок певицы

Звезда часто эпатирует публику своим поведением и яркими нарядами

Мадонна. Фото: Getty

Сегодня, 16 августа, свой юбилей празднует одна из самых легендарных и скандальных певиц современности – Мадонна. Звезде поп-сцены исполняется 60 лет.

Мадонна покоряет публику не только благодаря своим песням, а еще и шоу, которое она устраивает на каждом своем концерте. Ее выступления не проходят без запоминающихся ярких моментов.Также певица частенько эпатирует публику своим поведением и нарядами.

В честь юбилея Мадонны мы сделали подборку пяти эпатажных и скандальных выходок знаменитой певицы.

Мадонна Фото: instagram.com/madonna

Свое творчество Мадонна часто связывает с различными социальными и политическими темами. Во время своего выступления в Мэдисон Сквер Гарден, в Нью-Йорке, певица бросала в зал презервативы с изображением кандидата в вице президенты США Сары Пэйн. Именно так певица пропагандировала безопасный секс и намекала на беременность 17-летней дочери Сары. Однажды Мадонна даже пообещала "надрать Пэйн задницу" и попросила никогда не посещать свои концерты.

Мадонна на Met Gala-2018 Фото: Getty

Один концерт Мадонны чуть не закончился для нее судом. Во время своего выступления в Тель-Авиве певица решила показать зрителям небольшое видео, сопровождающее ее песню. На ролике был изображен лидер Национального фронта Франции Марин Ле Пен со свастикой на лбу, позже на экране появилось лицо с усами Адольфа Гитлера. Правительство Израиля было возмущено выходкой певицы, которую попросили немедленно убрать эти изображения. В противном случае ее ждала бы повестка в суд.

После концерта артистки в Санкт-Петербурге в 2012 году публика осталась крайне недовольна ее поведением на сцене. Многие написали письмо на имя президента России, в котором потребовали взыскать со скандальной исполнительницы 333 миллиона долларов за причиненный моральный ущерб. Дело в том, что певица весь концерт пропагандировала гомосексуализм, а также устроила развратные танцы на кресте. Отметим, что ранее, во время тура 2006 года Мадонна на каждом концерте повторяла скандальный трюк с подвешиванием на огромном католическом кресте из стекла во время исполнения Live to Tell. Песня посвящена глобальным проблемам человечества, в том числе борьбе со СПИДом.

В 2003 году многим запомнилась церемония награждения MTV Video Music Awards. Случай, который произошел на сцене многие фанаты певицы вспоминают до сих пор. Во время выступления Мадонна страстно поцеловала Бритни Спирс и Кристину Агилеру, поющих с ней на сцене.

Известно также, что Мадонна – любительница оголяться на сцене. В 2012 году на концерте в Стамбуле исполнительница сняла с себя рубашку и оголила грудь, а на концерте в Киеве певица решила продемонстрировать фанатам свои ягодицы. Такая выходка, по словам самой артистки бала посвящена протесту событиям, случившимся в Пакистане, когда 14-летнюю девочку, за ее запись в микроблоге, расстреляли в школьном автобусе.