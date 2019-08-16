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Мадонне – 61: ТОП-5 самых громких скандалов певицы

Звезда часто шокирует фанатов своим поведением

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:30
Мадонна
Мадонна
Фото: Getty Images

Сегодня, 16 августа, свой день рождения отмечает одна из самых культовых и скандальных певиц – Мадонна. Звезде поп-сцены исполняется 61 год. 

Смотрите видео о том, какая мастерица Мадонна:

Несмотря на свой возраст, артистка выглядит очень молодо и позволяет себе выходить на публику в откровенных нарядах, тем самым вызывая у поклонников шквал эмоций. Но Мадонна эпатирует не только одеждой, а и своими скандальными выходками. Если организаторы концерта не придерживаются условий ее райдера, знаменитость громко выясняет отношения и высказывает недовольство. 

В честь дня рождения культовой певицы Сегодня.Lifestyle сделали подборку ТОП-5 ее самых громких скандалов.

Презервативы с изображением кандидата в вице-президенты США

Свое творчество Мадонна часто связывает с различными социальными и политическими темами. Во время выступления в Мэдисон Сквер Гарден, в Нью-Йорке, певица бросала в зал презервативы с изображением кандидата в вице-президенты США Сары Пэйн.

INSTAGRAM (@madonna)

Именно так певица пропагандировала безопасный секс и намекала на беременность 17-летней дочери Сары. Однажды Мадонна даже пообещала "надрать Пэйн задницу" и попросила никогда не посещать свои концерты.

Выступление в Тель-Авиве едва не закончилось судом 

Один концерт Мадонны чуть не закончился для нее судом. Во время своего выступления в Тель-Авиве певица решила показать зрителям небольшое видео, сопровождающее ее песню. На ролике был изображен лидер Национального фронта Франции Марин Ле Пен со свастикой на лбу, позже на экране появилось лицо с усами Адольфа Гитлера.

Правительство Израиля было возмущено выходкой певицы, которую попросили немедленно убрать эти изображения. В противном случае ее ждала бы повестка в суд.

Скандал в финале Евровидения 2019 

Но на этом у Мадонны не закончились скандалы с представителями Израиля. В этом году певица была приглашенным гостем песенного конкурса Евровидения 2019, которое проходило в Тель-Авиве. И снова скандал назревал вокруг ее политических взглядов. Мадонна хотела представить на сцене во время конкурса свой новый сингл, но организаторы увидели в тексте намек на политические взгляды и попросили звезду исключить премьеру песни из ее выступления. Тогда Мадонна пошла на крайние меры и поставила условие – либо она выступает с новым треком, либо вообще отказывается от выступления. 

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В итоге организаторы пошли на условия певицы и она все же представила на главной сцене песенного конкурса свой сингл. Но опять не обошлось без ее выходок – во время выступления Мадонна показала флаг Палестины и Израиля: двое танцоров поп-дивы вышли на сцену в нарядах с соответствующими флагами. Они обнимались, как бы намекая на завершение конфликта между народами.

INSTAGRAM (@madonna)

Скандальный трюк с подвешиванием на католическом кресте

После концерта артистки в Санкт-Петербурге в 2012 году публика осталась крайне недовольна ее поведением на сцене. Многие написали письмо на имя президента России, в котором потребовали взыскать со скандальной исполнительницы 333 миллиона долларов за причиненный моральный ущерб.

Дело в том, что певица весь концерт пропагандировала гомосексуализм, а также устроила развратные танцы на кресте. Отметим, что ранее, во время тура 2006 года, Мадонна на каждом концерте повторяла скандальный трюк с подвешиванием на огромном католическом кресте из стекла во время исполнения Live to Tell. Песня посвящена глобальным проблемам человечества, в том числе борьбе со СПИДом.

Страстный поцелуй с Бритни Спирс и Кристиной Агилерой 

В 2003 году многим запомнилась церемония награждения MTV Video Music Awards. Случай, который произошел на сцене, многие фанаты певицы вспоминают до сих пор. Во время выступления Мадонна страстно поцеловала Бритни Спирс и Кристину Агилеру, поющих с ней на сцене.

Ко всему, Мадонна известна тем, что она любит оголяться на сцене. Певица неоднократно снимала одежду с себя и даже своих фанатов, показывая самые интимные части тела. Но поклонники уже привыкли к такому поведению кумира и особого фурора ее публичное раздевание уже производит. 

Отметим, что совсем недавно Мадонна шокировала своим внешним видом.

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