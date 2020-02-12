Маколей Калкин планирует стать отцом: как сложилась жизнь звезды фильма "Один дома"

Актер впервые за 15 лет раскрыл подробности личной жизни

Маколей Калкин Фото: Getty Images

Звезда рождественского фильма "Один дома" Маколей Калкин, который может сыграть в перезагрузке культовой ленты, 15 лет не давал интервью и не рассказывал о своей личной жизни. Теперь знаменитость вышел из тени и признался, что планирует родить ребенка.

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Отметим, что актер принял участие в фотосессии и дал интервью журналу Esquire. Звезда картины "Один дома" признался, что вместе со своей возлюбленной, актрисой Брендой Сонг планирует создать семью. Более того, актер намерен в скором будущем стать отцом. На данный момент в их семье живет две кошки, рыба, собака породы сиба-ину и попугай.

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"Мы много тренируемся. Мы рассчитываем, стараемся делать все вовремя. Потому что ничто не возбуждает тебя сильнее, чем когда твоя леди входит в комнату и говорит: "Дорогой, у меня овуляция"", – рассказывает звезда фильма "Один дома" про попытки завести ребенка.

Отметим, что Калкин и 31-летняя Сонг начали встречаться в 2017 году во время съемок комедийной драмы Сета Грина "Земля перемен".

Напомним, ранее сценарист Сет Роген рассказал, что в фильме "Один дома" знаменитая сцена с доставщиком пиццы, и ряд других, содержат "обман".

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