Маколей Калкин рассказал о своем первом сексуальном опыте

37-летний Маколей Калкин год назад начал новую жизнь. Актер привел себя в порядок, вернулся к работе и наладил личную жизнь. На днях актер дал интервью для подкаста Unqualified Анны Фэрис. Прошлым летом Маколей начал встречаться с 29-летней актрисой Брэндой Сонг.

"У меня особенная подруга. Она из Азии, поэтому я умею шутить по‑азиатски. Это здорово. Она очень добра ко мне. Мне кажется, я даже не знал такого отношения. Сначала оно казалось мне странным", — признался он.

Также он рассказал о самых первых своих отношениях и первом сексуальном опыте. Впервые сам актер занялся сексом в 15 лет: "Это не было грубо или странно. Мы все спланировали. Слушали The White Album группы The Beatles. Я спрашивал себя: "Правильно ли я все делаю?", – сказал Калкин.

Ранее Маколей Калкин признался, что в детстве страдал от издевательств своего отца. Актер также объяснил, что не общался с отцом 25 лет.

Напомним, Маколей Калкин рассказал о своей наркотической зависимости.