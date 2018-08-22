Макс Барских анонсировал первую песню из будущего альбома

Скоро состоится релиз пятого студийного лонгплея артиста

Макс Барских. Фото: канал "Украина"

"Вспоминать" – премьерный сингл из готовящегося к релизу пятого студийного лонгплея Макса Барских "7".

Слоган песни – "Осень есть в каждом из нас" – задает лирическое настроение не только треку, но и всему будущему детищу артиста, работа над которым велась с момента выхода мультиплатинового альбома "Туманы".

При этом музыкант продолжает следовать своей танцевальной стилистике: "Я привык переживать в танце всю палитру чувств и эмоций, и в новом альбоме останусь верен этому", – говорит Макс.

Релиз нового сингла состоится в последний день лета – 2018 одновременно на всех цифровых площадках, а также радиостанциях Украины, СНГ и Балтии.

Напомним, сразу два сингла из альбома "Туманы" признаны авторитетным порталом TopHit самыми ротируемыми треками СНГ с общим числом проигрываний свыше двух миллионов раз, сделав Макса Барских самым популярным артистом на радио.

Напомним, Макс Барских рассказал о своей личной жизни. Ранее артист поделился. чего он боялся больше всего.