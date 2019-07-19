Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Макс Барских и Дмитрий Шуров рассказали о любви к тортикам

20 июля отмечается Международный день торта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:54

К Международному дню торта журналисты программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", спросили у звезд, кто из них любит тортики, как лакомятся вкусненьким и не набирают вес, и главное – могут ли артисты вовремя остановиться с десертами.

В эти выходные празднуют Международный день торта. Это очень молодой и неофициальный праздник, его создали в 2011 году. Но французы с итальянцами веками спорят, кто первый придумал десерт. Когда и где испекли первый торт – неизвестно, но подавать тортики в кафе к кофе и к чаю придумали французы. Накануне праздника популярные артисты поделились своим отношением к сладкому.

"Я не могу сказать, что я сильно люблю сладкое. Пожалуй, периодами – иногда бывает, что могу наброситься на наполеон, а потом вообще ничего сладкого не есть в течение дня, но кофе я пью с сахаром и чай тоже", – рассказал Макс Барских за кулисами праздничного концерта "З Днем народження, Україно!".

Макс Барских
Макс Барских
Фото: instagram.com/max_barskih

Некоторые звезды любой изысканный десерт с удовольствием обменяют на соленый огурец.

"Я больше люблю соленую пищу и всегда все подсаливаю – мне никогда не хватает соли. Надо, чтобы она чувствовалась в еде", – поделился MELOVIN в эфире телеканала "Украина".

MELOVIN
MELOVIN
Фото: instagram.com/melovin_official

Певица Тоня Матвиенко тоже предпочитает солененькое.

"Может где-то раз в месяц мне захочется съесть шоколадку. Но, как по мне, лучше съесть селедки или какого соленого огурчика. Малосольный огурчик для меня гораздо вкуснее любой шоколадки", – признается Тоня Матвиенко.

Тоня Матвиенко
Тоня Матвиенко
Фото: instagram.com/tonya_matvienko

А вот Дмитрий Шуров любви к сладкому не скрывает, но для музыканта это – табу. Больше всего Шуров страдает из-за запрета полакомиться шоколадом.

"Сладкое я очень люблю! – рассказывает Дмитрий Шуров. – В детстве я съел его столько, что, мне кажется, хватило бы на несколько жизней. Поэтому я не ем шоколад и очень от этого страдаю!".

Дмитрий Шуров
Дмитрий Шуров
Фото: instagram.com/dmitry_shurov

Лидер группы "Табула Раса" Олег Лапоногов не прочь полакомиться тортиком. Но за каждый кусочек его ждет расплата. Музыканту помогла избавиться от зависимости от сладкого статья о сахаре.

"Если вы съели пирожное – его надо отработать: или на огороде поработать, или в спортзале, – поделился фронтмен группы "Табула Раса" Олег Лапоногов. – Как-то я прочитал, что одна ложка сахара сажает иммунитет – отправляет на базу отдыха на 6-7 часов. Но насколько это правда – я не знаю".

Олег Лапоногов
Олег Лапоногов
Фото: Instagram.com

Известный украинский дизайнер Андре Тан не разделяет такое мнение.

"Я считаю, что, если отказываешься от сладкого – отказываешься от жизни", – комментирует Андре Тан в эфире "Ранок з Україною".

Андре Тан
Андре Тан
Фото: instagram.com/andre_tan_official

Но такой подход тоже не всем подойдет. Что же делать? Решение подсказывает певец МELOVIN.

"Если нравится – ешь. Просто потом занимайся, бегай в зале, работай над собой. Худшее, что может быть – это отказываться от того, что тебе приносит счастье и радость", – комментирует MELOVIN.

Кстати, всемирная организация здравоохранения советует взрослым в сутки съедать не более пятидесяти граммов сахара. Поэтому, если вы не представляете жизнь без пирожных и тортов, ничего страшного. Просто надо научиться вовремя останавливаться.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Ранее мы также рассказали, кто из украинских звезд обожает фаст-фуд.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
MELOVIN, Пивоваров и ОNUKA рассказали о своих первых поцелуях ТОП-10 настоящих имен украинских знаменитостей MELOVIN, Виталий Козловский и Андре Тан поделились секретами, как есть и не толстеть
Дмитрий Шуров макс барских тоня матвиенко MELOVIN сладкоежки
Реклама

Новости партнеров

5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день
5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день
Моя мама — токсичный родитель. Откровение взрослой дочери
Моя мама — токсичный родитель. Откровение взрослой дочери
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
​Продукты, которые сделают тебя красивее
​Продукты, которые сделают тебя красивее

Популярные статьи

Вчера, 19:55Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 17:51Шоу-бизнес

40-летняя Альбина Джанабаева показала фигуру в купальнике

Вчера, 17:27Психология

Как быстро уснуть: полезные рекомендации

Вчера, 17:15Food

Руккола: история, польза и рецепты вкусных блюд

Вчера, 16:30Шоу-бизнес

Фанаты MONATIK обратились к президенту Зеленскому: подробности

Вчера, 16:01Food

Цикорий: польза и вред для здоровья

Вчера, 14:21Шоу-бизнес

Без MONATIK: названо имя нового члена жюри шоу "Танці з зірками"

Вчера, 13:05Шоу-бизнес

Погиб Евгений Щербаков: загадочная история смерти ведущего

Вчера, 07:07Техно

Почему темная материя не убивает людей: ученые нашли объяснение

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 18 июля: все знаки зодиака

17 июляАфиша

После просмотра сериала "Чернобыль" ликвидатор аварии на ЧАЭС совершил самоубийство

17 июляТехно

Intel готовит десятое поколение процессоров с неприятным сюрпризом

17 июляFood

Как приготовить идеальные сырники на завтрак

16 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

16 июляТехно

Лунное затмение 17 июля: онлайн трансляция

16 июляWellness

Сегодня – пик: как пережить магнитную бурю

Новости партнеров

Ани Лорак обескуражила поклонников новостью
Ани Лорак обескуражила поклонников новостью
Почему все время хочется спать? 20 причин сонливости
Почему все время хочется спать? 20 причин сонливости
Эдгар Каминский опубликовал трогательное фото с дочерью
Эдгар Каминский опубликовал трогательное фото с дочерью
Как выбрать оливковое масло: 5 простых советов
Как выбрать оливковое масло: 5 простых советов
Пышные оладьи на кефире: рецепт пошагово
Пышные оладьи на кефире: рецепт пошагово
В США создали умные колонки, распознающие состояние здоровья
В США создали умные колонки, распознающие состояние здоровья
Самые модные кроссовки сезона в стиле ретро
Самые модные кроссовки сезона в стиле ретро
ТОП-3: Названы самые модные стрижки всех времен
ТОП-3: Названы самые модные стрижки всех времен
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь