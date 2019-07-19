Макс Барских и Дмитрий Шуров рассказали о любви к тортикам

20 июля отмечается Международный день торта

К Международному дню торта журналисты программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", спросили у звезд, кто из них любит тортики, как лакомятся вкусненьким и не набирают вес, и главное – могут ли артисты вовремя остановиться с десертами.

В эти выходные празднуют Международный день торта. Это очень молодой и неофициальный праздник, его создали в 2011 году. Но французы с итальянцами веками спорят, кто первый придумал десерт. Когда и где испекли первый торт – неизвестно, но подавать тортики в кафе к кофе и к чаю придумали французы. Накануне праздника популярные артисты поделились своим отношением к сладкому.

"Я не могу сказать, что я сильно люблю сладкое. Пожалуй, периодами – иногда бывает, что могу наброситься на наполеон, а потом вообще ничего сладкого не есть в течение дня, но кофе я пью с сахаром и чай тоже", – рассказал Макс Барских за кулисами праздничного концерта "З Днем народження, Україно!".

Макс Барских Фото: instagram.com/max_barskih

Некоторые звезды любой изысканный десерт с удовольствием обменяют на соленый огурец.

"Я больше люблю соленую пищу и всегда все подсаливаю – мне никогда не хватает соли. Надо, чтобы она чувствовалась в еде", – поделился MELOVIN в эфире телеканала "Украина".

MELOVIN Фото: instagram.com/melovin_official

Певица Тоня Матвиенко тоже предпочитает солененькое.

"Может где-то раз в месяц мне захочется съесть шоколадку. Но, как по мне, лучше съесть селедки или какого соленого огурчика. Малосольный огурчик для меня гораздо вкуснее любой шоколадки", – признается Тоня Матвиенко.

Тоня Матвиенко Фото: instagram.com/tonya_matvienko

А вот Дмитрий Шуров любви к сладкому не скрывает, но для музыканта это – табу. Больше всего Шуров страдает из-за запрета полакомиться шоколадом.

"Сладкое я очень люблю! – рассказывает Дмитрий Шуров. – В детстве я съел его столько, что, мне кажется, хватило бы на несколько жизней. Поэтому я не ем шоколад и очень от этого страдаю!".

Дмитрий Шуров Фото: instagram.com/dmitry_shurov

Лидер группы "Табула Раса" Олег Лапоногов не прочь полакомиться тортиком. Но за каждый кусочек его ждет расплата. Музыканту помогла избавиться от зависимости от сладкого статья о сахаре.

"Если вы съели пирожное – его надо отработать: или на огороде поработать, или в спортзале, – поделился фронтмен группы "Табула Раса" Олег Лапоногов. – Как-то я прочитал, что одна ложка сахара сажает иммунитет – отправляет на базу отдыха на 6-7 часов. Но насколько это правда – я не знаю".

Олег Лапоногов Фото: Instagram.com

Известный украинский дизайнер Андре Тан не разделяет такое мнение.

"Я считаю, что, если отказываешься от сладкого – отказываешься от жизни", – комментирует Андре Тан в эфире "Ранок з Україною".

Андре Тан Фото: instagram.com/andre_tan_official

Но такой подход тоже не всем подойдет. Что же делать? Решение подсказывает певец МELOVIN.

"Если нравится – ешь. Просто потом занимайся, бегай в зале, работай над собой. Худшее, что может быть – это отказываться от того, что тебе приносит счастье и радость", – комментирует MELOVIN.

Кстати, всемирная организация здравоохранения советует взрослым в сутки съедать не более пятидесяти граммов сахара. Поэтому, если вы не представляете жизнь без пирожных и тортов, ничего страшного. Просто надо научиться вовремя останавливаться.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

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