Макс Барских наблюдал за премией Brit Awards из вип-ложи

После официальной части Барских отправился на Universal's BRIT Awards afterparty

"Певец года" Макс Барских стал приглашенным гостем на 38-ю церемонию награждения главной музыкальной премии Великобритании.

На праздничном вечере Макс Барских появился в total black и наблюдал за премией из вип-ложи О2 арены. После официальной части Барских отправился на Universal's BRIT Awards afterparty.

Макс Барских: "Минимум шоу и максимум музыки. Идеальный звук и организация. Получил огромное удовольствие от выступления Джастина Тимберлейка с песней "Say Something", – рассказывает артист.

Напомним, что BRIT Awards является одной из самых авторитетных музыкальных премий в Европе, в рамках которой британские эксперты ежегодно отмечают выдающиеся достижения музыкантов по всему миру.

Стормзи признали "Лучшим британским исполнителем", а его пластинку Gang Signs&Prayer — "Лучшим альбомом года". Дуа Липа также получила две награды Brit Awards в номинациях "Лучшая британская исполнительница" и "Прорыв года". А вот "Лучшей британской группой" были признаны Gorillaz.

Ранее Макс Барских рассказал всю правду об отношениях с отцом, и счастливых моментах из детства. Счастливые воспоминания из своего детства Макс связывает со своей мамой.