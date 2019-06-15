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Макс Барских показал, как проводит время с Мишей Романовой

Певец опубликовал архивное видео с экс-участницей ВИА-Гры

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:09
Макс Барских показал, как проводит время с Мишей Романовой
Макс Барских показал, как проводит время с Мишей Романовой
Фото: instagram.com/max_barskih

Популярный украинский певец Макс Барских, который недавно был замечен в компании известной топ-модели, снова подогрел слухи о своем романе с экс-участницей ВИА-Гры Мишей Романовой. На своей странице в Instagram Макс опубликовал архивное видео с их совместной поездки в США.

Смотрите видео, как Макс Барских попал в жуткое ДТП:

В коротком ролике можно увидеть, как Барских и Романова вместе проводят досуг в Лос-Анджелесе: катаются на машине, поют песни и даже ремонтируют мебель. "Воспоминания @misharomanova #LA", – подписал публикацию артист.

Публикация от Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih)

Примечательно, что такой же ролик на своей странице в социальной сети опубликовала и Миша Романова. Американские каникулы с Максом Барских", – написала певица.

К слову, на недавней церемонии награждения российской премии Муз-ТВ Макс Барских и Миша Романова появились вместе. Пара с удовольствием позировала перед камерами в обнимку.

Публикация от Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih)

Напомним, что ранее Миша Романова неоднократно провоцировала слухи о своем романе с Максом Барских совместными фото. Недавно мы также писали, что новоиспеченная сольная исполнительница Миша Романова снялась для мужского журнала XXL.

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