Макс Барских посвятил свою новую песню уходящему лету: премьера

Артист записал композицию совместно с Джаро

Всего две недели после громкого электронного релиза Silence украинский певец Макс Барских презентовал новую песню совместно с музыкантом Джаро. Трек получил название LONELY.

2020 год запомнится поклонникам Макса Барских, как один из самых продуктивно-экспериментальных периодов в карьере музыканта за последнее время. Певец продолжает выпускать хит за хитом, исследуя глубины музыкальных стилей, и выходит за рамки фирменного звучания 80-х и 90-х, закрепившегося за его именем с 2014 года.

"Эта песня родилась легко, но с самого начала стало понятно, что ей необходим второй характер. Своим куплетом Джаро добавил музыкальному материалу особый вайб, вязкость и выход за грани привычного для меня ритма. LONELY – наш завершающий аккорд уходящему лету, который идеально подойдет для ваших теплых воспоминаний", – комментирует Барских.

Напомним, Макс Барских выпустил англоязычный хит с горячим lyric-видео. Ранее Макс Барских в ярком костюме на ретро-кабриолете вернул посетителей семейного парка в 80-е годы.

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