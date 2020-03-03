Макс Барских украсил обложку Playboy и рассказал о заработке первого миллиона

Певец стал первым украинцем, который попал на страницы журнала

Накануне своего 30-летия украинский певец Макс Барских, который недавно рассказал об отце-тиране и сложном детстве, украсил обложку Playboy. Отметим, что артист стал первым украинцем, который попал на страницы культового журнала.

В разное время cover story легендарного журнала удостаивались только избранные мужчины: Хью Хэфнер, Дональд Трамп, Джордж Клуни, Бруно Марс, Джейсон Стэйтен, Дэниэл Крэйг, Сергей Шнуров. В специальном выпуске How to be a man сразу с двумя обложками Макс Барских рассказывает о своем отношении к жизни и том, что деньги – не главный движущий элемент в его карьере. Более того, любимец миллионов поделился тем, как заработал свой первый миллион.

"Мне сложно сказать точно, потому что большие деньги пришли достаточно давно, с момента успеха альбома "Туманы". На протяжении многих лет деньги постоянно находились в обороте. Я все время вкладывал средства, чтобы получать максимальные возможности для своего продукта, улучшать его во всех возможных направлениях. Но само осознание наличия суммы с шестью нулями пришло относительно недавно, с тех самых пор, как появилась возможность заняться своим бытом: купить ту квартиру, которую я хочу, иметь ту машину, которую я хочу, обеспечивать моих родственников так, как мне бы хотелось. Ведь на самом деле миллион исчисляется не бумажками, а возможностями", – поделился певец.

Макс Барских рассекретил подробности съемок нового видео "Лей, не жалей":

Первые мысли, которые пришли к артисту после заработанного первого миллиона – его внутренний ребенок ликовал: "Во мне улыбнулся маленький мальчик Коля из Херсона со словами "могЕшь".

Макс Барских на обложке Playboy Фото: пресс-служба

Говоря об успехе, Макс признался, что ставит высокие цели и ежедневно просыпается с одним и тем же вопросом к себе: "Успех не приходит сам по себе. Это всегда жесткий тайминг и скрупулезно выстроенная работа над собой... Когда я читал книгу "Великий Гэтсби" Фицджеральда, мне особенно запомнился эпизод, в котором юный Гэтсби прописывал цели и задачи на пути становления лучшей версии себя... Перед собой он ставил высокие планки. Примерно так же я ежедневно прорабатываю свои будущие вершины. На протяжении уже многих лет каждое утро я задаю себе один и тот же вопрос: "Что еще я могу сделать для того, чтобы стать лучше?".

Ранее мы писали о том, что Макс Барских показал, как проводит время с Мишей Романовой.

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