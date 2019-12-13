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Макс Корж установил рекорд Украины: фото

За сутки на его стадионный сольник было продано более 14 тысяч билетов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:36
Макс Корж
Макс Корж
Фото: пресс-служба

Один из самых известных современных рэперов, кумир молодежи и певец из Беларуси 31-летний Макс Корж установил в Украине рекорд.

Также узнайте, какие рекорды установили украинцы в 2019 году:

После масштабного концерта в Киеве в июне этого года на стадионе "Динамо", куда пришло более 40 тысяч человек, музыкант снова едет в Украину, на этот раз в Одессу. Корж выступит 25 июля на стадионе "Черноморец". Всего за сутки со дня старта официальных продаж на его концерт было раскуплено 14 тысяч билетов.

По статистике концертных промоутеров, такой динамики за короткий срок в Украине не устанавливали даже мировые знаменитости. Интересно, что на киевский сольник на стадионе "Динамо" за первые сутки было продано 6000 тысяч билетов. И вот новый рекорд!

Известный певец собрал стадион
Известный певец собрал стадион
Фото: пресс-служба

"Одесса. 25 июля. Единственный концерт в Украине. Последний Киев показал, что в Украине очень горячие концерты, поэтому мы решили не частить, чтобы наша планета не разошлась по швам. Но что я вам скажу, друзья, вам стоит хоть раз побывать там!", – написал музыкант на своей страничке в Instagram.

В Одессе артист исполнит хиты, замешанные на эстетике спальных районов, бодром речитативе и мощных танцевальных битах. Его композиции знают наизусть не только миллениалы, но и представители старших поколений. А музыкальные критики уверяют, что "Малый" не просто повзрослел, как музыкант – он стал новой звездой мирового масштаба, иначе бы не собирал огромные стадионы.

Макс Корж
Макс Корж
Фото: пресс-служба

Корж записал пять альбомов, отыграл сотни концертов, выпустил более двадцати клипов. Поклонники его творчества собирают бас-туры и являются самым масштабным фан-сообществом на постсоветском пространстве. Артист выступал в десятках стран, а в 2019 умудрился собрать подряд пять стадионов.

Музыкант редко дает интервью, считает, что все можно узнать из его песен. Известно, что родился Корж в Беларуси, учился в музыкальной школе, поступил, а затем отчислился из университета. При этом в его жизни параллельно всегда была музыка. Свой первый хит "Небо поможет нам" он записал за $300, которые взял в долг у мамы. После этого парня забрали в армию, а когда он вернулся, узнал, что песня стала популярной. А с выходом очередных хитов прославился уже и сам музыкант.

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В ходе выступления перед 26-тысячной публикой Макс неоднократно вспоминал о том, что несколько раз СБУ запрещала ему въезд в страну, о чем он очень сожалел. Корж заявил, что украинцы – сильная и единая нация и он хотел бы, чтобы белорусы и жители Украины "научились жить вместе".

Макс Корж
Макс Корж
Фото: пресс-служба

"Когда меня не пускали в Украину – у меня было ощущение, как будто я расстался с девушкой. Были эти "качели" с СБУ, это очень неприятно. Сейчас я здесь, тут много взрослых и сознательных, которым важна эта страна, я понимаю всех. У вас уже не та программа, вам только вперед. Делайте свою страну! Живите как люди, делайте из своих детей людей – вы все можете. Боже, как давно я этого хотел", – заявил Макс.

Напомним, в 2017 году артист Макс Корж давал концерт в столице, однако тогда также возникал вопрос о въезде певца в Украину.

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