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6-летняя дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой поразила умением держать баланс в воде – видео

Сегодня, 16:32

Артист умилил сеть новым видео

Известный шоумен Максим Галкин, который ранее ответил на слухи о бедности Аллы Пугачевой, показал новое милое видео с их с Аллой 6-летними детьми Лизой и Гарри. Ролик артист опубликовал в своем Instagram-профиле.

Малыши уже давно завоевали сердца поклонников Галкина, которые каждый раз с нетерпением ждут новых видео и фото с детьми. Почти на каждом видео Лиза и Гарри выдают забавные перлы, танцуют, смеются и показывают свои таланты.

На этот раз Максим опубликовал короткое видео, на котором веселится с Лизой и Гарри в бассейне.

"Переходим к водным процедурам", – подписал видео с детьми Максим.

INSTAGRAM

Поклонники звездной четы написали сотни восторженных комментариев под роликом: "Класс, Гарик и Лиза – это чудо-детки, за которыми наблюдать доставляет огромное удовольствие. Они настоящие дети, без выпендрежа и пафоса", "Очень приятно за вами наблюдать. Здравия вам и всей вашей семье", "Счастливое детство. Радостно смотреть", "Как же приятно смотреть на Вашу семью", "Вы суперский отец! У Вас замечательные детки! С огромным удовольствием смотрю Ваши семейные фотки!".

Алла Пугачева побывала в кинотеатре, где начался пожар – смотрите видео:

Ранее мы сообщали, что Алла Пугачева вместе со своим супругом Максимом Галкиным устроила уютный пикник во дворе своего особняка в Подмосковье. В гости звездные супруги пригласили родных – брата юмориста с женой и детьми.

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