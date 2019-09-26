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Максим Виторган перестал скрывать чувства к известной актрисе

Влюбленные на вечеринке весь вечер держались за руки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:19
Максим Виторган
Максим Виторган
Фото: instagram.com/mvitorgan

Российский актер Максим Виторган, который недавно встал на защиту экс-супруги Ксении Собчак, перестал скрывать свои романтические отношения с известной российской актрисой грузинского происхождения Нино Нинидзе. Отметим, что почти сразу после новости о свадьбе его бывшей супруги Ксении, у Виторгана завязались отношения с 28-летней актрисой.

Почему с Ксенией Собчак не хотят сотрудничать фотографы, смотрите в сюжете:

По информации Starhit, на днях влюбленные были замечены на празднике в честь 29-летия одной из московских радиостанций, где весь вечер выглядели счастливо. До этого пара старалась не проявлять свои чувства на публике. Максим и Нино вместе появлялись на различных светских мероприятиях, но вели себя как друзья. Однако теперь влюбленные перестали скрывать чувства, и весь вечер 47-летний актер держал избранницу за руку.

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Накануне этого выхода Максим и Нино вместе посетили вечеринку в одном из московских клубов, посвященную дню рождения общей знакомой. К слову, актер уже познакомил возлюбленную со своими друзьями. Также пара до этого посетила премьеру фильма.

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Все подробности свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова читайте здесь.

Отметим, что в ЗАГС Собчак и Богомолов прибыли на черном катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас". В этот же день они обвенчались в Москве в Храме Большого Вознесения.

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Источник: starhit.ru
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