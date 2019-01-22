Максим Виторган разбил лицо предполагаемому любовнику Ксении Собчак (видео) – СМИ

Инцидент произошел возле одного из заведений Москвы

Максим Виторган Фото: instagram.com/mvitorgan

Вчера, 21 января, стало известно, что российский актер и муж Ксении Собчак Максим Виторган подрался с российским режиссером Константином Богомоловым, которого совсем недавно подозревали в тайном романе с Собчак. Как передают сразу несколько Телеграм-каналов о знаменитостях передали новость о том, что Максим разбил Константину нос. Информация подтвердили несколько российских СМИ.

Скриншот Telegram breakingmash

На Телеграм-канале Mash также появилось видео с камер наблюдения, на котором запечатлен инцидент.

По сообщениям Телеграм-канала "Только никому", инцидент произошел возле одного из московских заведений. Сообщается, что Виторган появился в кафе, где на тот момент отдыхал Богомолов, после чего мужчины вышли на улицу. Спустя некоторое время, как сообщают очевидцы, Богомолов вернулся в заведение уже с разбитым носом. Отметим, что режиссера подозревали в романе с Ксенией Собчак. Телеведущая и журналистка с Богомоловым знакома уже давно. Ходили слухи, что Новый года Ксения отмечала именно с ним.

Скриншот Telegram "Только никому"

Напомним, что в росСМИ и популярных Телеграм-каналах о знаменитостях появилась информация о том, что Ксения еще с лета этого года состоит в романтических отношениях с режиссером Константином Богомоловым.

Ксения Собчак и Константин Богомолов

Фото: instagram.com/xenia_sobchak/ instagram.com/konbog75

Кроме этого, в конце декабря появились слухи о том, что Собчак и Виторган подали на развод.