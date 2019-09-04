Максим Виторган вступился за Ксению Собчак: в чем причина

На российскую ведущую подписчики накинулись с обвинениями в пире

Ксения Собчак Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Российская ведущая Ксения Собчак, чей близкий друг рассекретил дату ее возможной свадьбы с режиссером Константином Богомоловым, снова попала в скандал. Дело в том, что ее документальный фильм "День незнаний" к годовщине трагедии в Беслане подвергся жесткой критике со стороны подписчиков.

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Главной целью выпуска такого фильма, по словам Ксюши, было напомнить обществу о страшной трагедии. Но зрители этого не оценили и закидали Ксюшу гневными комментариями. Неожиданно для всех бывший муж Максим Виторган, несмотря на громкий развод, вступился за ведущую, которая призналась в Instagram, что больше не хватает нервов читать злые мысли людей.

"Я много лет живу в агрессивной среде, где многие меня люто ненавидят. За эти годы чувствительность к абсолютно любой критике атрофировалась. Но нет. Побеждает ненависть и нежелание думать", — написала Собчак.

4 Сен 2019 в 2:13 PDT INSTAGRAM (@xenia_sobchak)

Многие юзеры обвиняют Ксению в пиаре на человеческой трагедии и в том, что у нее нет четкой позиции касательно власти. Но не все так были критичны к звезде. Ее бывший супруг и отец их общего ребенка Платона встал на защиту, выразив слова поддержки: "Ксюш, ты молодец! Эта работа — твоя гордость. И останется именно она. Пена осядет".

Отметим, что еще в начале августа этого года в СМИ просочилась информация о том, что Ксения Собчак и Константин Богомолов готовятся к свадьбе в сентябре. Сами влюбленные пока эту информацию никак не комментируют.

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