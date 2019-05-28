МакSим впервые вышла на сцену после жуткого ДТП: видео

Российская певица выступила на сцене

Певица МакSим Фото: instagram.com/maksimartist

Месяц назад известная российская певица МакSим попала в ДТП, в результате которого получила многочисленные травмы. Впервые после длительной реабилитации артистка появилась на публике.

Также недавно в больницу попала Екатерина Бужинская. Детали в сюжете:

После того, как поп-певицу выписали из больницы, она быстро реабилитировалась и, как обещал ее менеджер, сразу же вернулась на сцену. А именно, МакSим выступила в Ташкенте – столице Узбекистана. Не взирая на еще слабый организм, артистка дала сольный концерт с живым звуком, исполнив самые популярные песни.

26 Май 2019 в 7:56 PDT INSTAGRAM (@sevara__singer)

Впереди у российской звезды плотный график – выступление на благотворительном концерте в Москве ко Дню защиты детей, а 1 июня МакSим отправиться в Дюссельдорф на фестиваль.

"На ближайшее время — работа в студии над новым треком и самое главное, конечно же, традиционная встреча с вами, главными нашими людьми, болельщиками и поддержкой", — поделилась планами музыкальный менеджер певицы Маргарита Соколова.

Напомним, до этого 35-летняя МакSим дала первый комментарий после аварии и рассказала, как все случилось на самом деле. По словам артистки, авто, на котором она ехала в аэропорт занесло, что привело к столкновению.

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