Маленька дочь Ким Кардашьян дебютировала на подиуме

Норт Уэст в компании других маленьких моделей приняла участие в показе L.O.L. Surprise Fashion Show

Ким Кардашьян . Фото: instagram.com/kimkardashian

Светская львица Ким Кардашьян, которая недавно показала, как выглядели ее родители в молодости, уже с малых лет приобщает своих детей к моде и светским мероприятиям. Так, дочка Ким и рэпера Канье Уэста в свои пять лет впервые вышла на подиум. Норт Уэст в компании других маленьких моделей приняла участие в показе L.O.L. Surprise Fashion Show.

Девочка предстала перед публикой в образе одной из своих любимых кукол L.O.L. Surprise, надев красную латексную юбку, косуху, черный топ и темные очки. Свой образ девочка подчеркнула стильной сумочкой и красной помадой.

Фото: instagram.com/kimkardashian Фото: instagram.com/kimkardashian Фото: instagram.com/kimkardashian Фото: instagram.com/kimkardashian Фото: instagram.com/kimkardashian 1/5

Снимками с мероприятия в своем Instagram поделилась Ким Кардашьян, которая сидела в первом ряду и поддерживала дочь.

Отметим, что Норт Уэст снималась в рекламной фотосессии для бренда Fendi и говорила, что хочет работать в модной индустрии.

Напомним, недавно Ким Кардашьян порадовала своих подписчиков архивным снимком.

Отметим, что Ким Кардашьян вместе с дочерью президента США Иванкой Трамп, зятем Дональда Трампа – Джаредом Кушнером и экспертами обсудили реформу в тюрьмах, в частности о помиловании преступников, которые отбывают пожизненный срок за преступления, связанные с наркотиками. Встреча состоялась в Белом доме.