Маленькая школьница: Кейт Миддлтон и принц Уильям отвели принцессу Шарлотту в школу

Маленькая Шарлотта тоже пошла в школу со старшим братом Джорджем

Кейт Миддлтон и принц Уильям ведут детей в школу Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Герцоги Кембриджские, которые недавно порадовали британцев, вместе с принцем Джорджем, который идет в этом году в школу в 3 класс, отвели в элитное учебное заведение и его младшую сестренку – 4-летнюю принцессу Шарлотту.

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Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон будут учиться в Thomas's Battersea School в Лондоне, где год обучения стоит 23 тысячи долларов.

Первые кадры с прибытия королевской семьи во двор лондонской школы появились на странице Кенсингтонского дворца в Instagram. Известно, что семья прибыла в школу на автомобиле Land Rover Discovery, за рулем которого был Уильям, примерно в 8:15 утра 5 сентября.

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"Принцесса Шарлотта впервые приехала в школу Thomas's Battersea School, присоединившись к старшему брату принцу Джорджу", – говорится в сообщении.

Принцесса Шарлотта охотно здоровалась с директором заведения – Хелен Хаслем. Королевские родители – Кейт Миддлтон и принц Уильям – рядом несли черные портфели своих детей. Добавим, что старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма впервые пошел в школу 7 сентября 2017 года.

Напомним, во время парусной регаты под названием "Королевский кубок" принцесса Шарлотта приветствовала зрителей через окно и неожиданно показала язык. Такой некоролевский жест смутил Кейт Миддлтон, ведь герцогиня просила дочь помахать присутствующим в знак уважения.

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