"Малоприятная травма": Никита Михалков находится в больнице

Российскому режиссеру срочно сделали операцию

Никита Михалков. Фото: Facebook/Никита Михалков

Советский и российский кинорежиссер, актер, продюсер и сценарист Никита Михалков, который попал в "черный список" Министерства культуры Украины, был госпитализирован в Москве. Об этом пишет канал 360 со ссылкой на режиссера, сценариста и актера Александра Адабашьяна.

Сообщается, что Михалкову сделали операцию и сейчас он находится в больнице.

"Он сейчас болеет, была операция. Ничего трагического не предвидится, но была малоприятная травма спортивного свойства", – рассказал друг кинорежиссера.

Однако Адабашьян не уточнил, что именно повредил Михалков. Впрочем, стало известно, что на днях Никита Михалков посетил турнир по боксу, проходивший на ледовой арене "Трактор" в Челябинске, где кинематографист передвигался при помощи костылей.

Напомним, известный кинорежиссер Никита Михалков резко высказывался в адрес Украины. Кроме того, он заявлял, что незаконно аннексированный Крым "заслужил считаться Россией испокон веков".