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Мама Анатолия Анатолича рассказала, почему воюет с сыном

Людмила Александровна поделилась воспоминаниями из детства звезды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00

Мама ведущего программы "Ранок з Україною" Анатолия Анатолича Людмила Александровна очень гордится своим сыном. В эксклюзивном интервью телеканалу "Украина" женщина рассказала, что в свое время сыну позволяла все, кроме одного – плохо учиться. Людмила Александровна, экономист по профессии, хотела, чтобы сын стал успешным финансистом.

"Хотели, чтобы он стал каким-то большим начальником – бухгалтером или ревизором", – комментирует мама ведущего программы "Ранок з Україною".

Анатолий не противился, он был отличником и легко поступил на бюджет в Криворожский экономический институт. Там успешно сдавал все зачеты и экзамены. Но больше для маминой радости, чем для будущей карьеры. Еще во время учебы он решил, что не будет работать по специальности, ведь мечтал о карьере ведущего, поэтому в университете организовал свою команду "КВН".

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"Мы его почти не видели, ведь он приходил очень поздно – репетиции, репетиции. Хотя сначала это было, как хобби, – рассказывает Людмила Александровна в эфире телеканала "Украина". – Мне постоянно звонили мамы со словами: "Где ваш сын? И где мой?". Потому что я, как мать капитана команды, за всех отвечала".

Но Людмила Александровна не переживала. Она полностью доверяла Анатолию, говорит – у сына все получалось, потому что он очень трудолюбивый. А окончательно с творческим выбором сына смирилась, когда он начал этим зарабатывать. Единственное, чего боялась – отпускать Анатолия в Киев, но и с этим женщине пришлось смириться.

Анатолий Анатолич
Анатолий Анатолич
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Не дружат" Антолий с мамой только в одном вопросе. И тут у них настоящая война!

"Татуировки – моя больная тема. У нас целая война по этому поводу... Мы же не знаем, он сам идет в тату-салоны, а затем в Instagram публикует. И мы видим уже новую татуировку", – признается мама Анатолия Анатолича в эфире телеканала "Украина".

Напомним, ранее Анатолий Анатолич рассказал о скандале с МАУ.

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