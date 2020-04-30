Мама Джиджи Хадид подтвердила беременность: кто и когда родится у модели

Йоланда Хадид счастлива, что станет бабушкой

29 апреля в СМИ появилась информация со ссылкой на близких родственников семьи о том, что 25-летняя супермодель Джиджи Хадид беременна первенцем. Более того, икона стиля ожидает ребенка от своего бывшего возлюбленного – экс-участника группы One Direction Зейна Малика, с которым модель рассталась еще год назад. Но совсем недавно пару заметили на прогулке в день рождения 27-летнего исполнителя.

Модель Джиджи Хадид и Зейн Малик Фото: Getty Images

Теперь радостную новость подтвердила мать Джиджи – Йоланда Хадид. Звезда реалити-шоу "Настоящие домохозяйки Беверли Хиллз" призналась, что очень счастлива стать бабушкой. Рождение ребенка звездная семья ожидает в сентябре.

"Я в восторге от того, что стану бабушкой уже в сентябре, особенно после того, как совсем недавно я потеряла свою маму. Но в этом и заключается прелесть жизни – одна душа покидает нас и приходит новая. Мы очень счастливы", – рассказала мама модели в интервью голландскому телеканалу RTL Boulevard.

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Более того, источники из окружения знаменитостей сообщили изданию TMZ, что влюбленные уже знают пол своего будущего первенца – у Хадид родится дочь.

К слову, в октябре прошлого года Джиджи Хадид успела повстречаться с 26-летним участником шоу "Холостячка" Тайлером Кэмероном. Причиной их расставания инсайдер назвал постоянную занятость манекенщицы, которая не пропускает показов на миланской и парижской Неделях моды, в то время как Кэмерон строит карьеру в США.

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