Мама Элтона Джона завещала ему две вазы и фотографии

Обнародовано завещание матери Элтона Джона, которая скончалась в декабре 2017 года в возрасте 92 лет. Как сообщает издание Sun, половину своего имущества Шейла Фаребратер завещала своему бывшему шоферу, а также некоему Бобу Галли. Последний работал личным помощником Джона и сыграл немаловажную роль в многолетней ссоре между Шейлой и Элтоном. Мама музыканта была очень недовольна, что сын уволил Галли, и обвиняла в этом партнера Элтона – Дэвида Ферниша. По словам женщины, Боб был ей как сын.

Вторую половину своего имущества покойная оставила сводному брату Джона – Фредерику Фаребротеру – и своей давней подруге Деборе Вудворд. Решение ее было продиктовано тем, что Элтон, являющийся одним из богатейших людей Великобритании (его состояние оценивает примерно в 300 миллионов фунтов), вряд ли сильно нуждается в ее деньгах.

Все же нельзя сказать, что сэр Элтон остался совсем без наследства. В завещании говорится: "Своему сыну я отдаю две итальянские вазы Batignani, синюю и золотую, (освобожденные от уплаты налогов) и фото моей матери и моего отца в униформе".

По данным издания, последний вариант своей воли Шейла Фаребратер написала за четыре дня до смерти.

Напомним, Элтон Джон рассказал о свадьбе с женщиной.