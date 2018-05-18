Мама Меган Маркл впервые встретится с Елизаветой II во время чаепития накануне свадьбы

Стало известно, что стоит на столе у королевы во время традиционного чаепития

Меган Маркл. Фото: Getty

Как передает издание Daily Mail, мама Меган Маркл, Дориа Рэгланд, встретится с королевой Великобритании Елизаветой II. Женщину уже представили принцу Чарльзу и Камилле, а также она познакомилась с Уильямом, Кейт и их детьми – принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.

Как передают источники королевского двора, госпожа Рэгланд насладилась "очень радостным" днем с Чарльзом и Камиллой на этой неделе.

Меган Маркл с мамой Дорией Рэгланд Фото: Getty

Традиционное чаепитие Фото: AFP

Сегодня Дориа встретится со своей новой и самой уважаемой родственницей – королевой Елизаветой II во время традиционного чаепития в Виндзорском замке вместе с Гарри и Меган.

Принц Гарри и королева Елизавета Фото: Getty

Известно, что Ее величество предпочитает пить чашечку "Эрл Грея" без молока. Также во время чаепития королеве подаются небольшие сэндвичи с огурцами, яичным майонезом, ветчиной и английской горчицей.

Традиционное чаепитие Фото: AFP

Королева также любит маленькие белые бутерброды с малиновым вареньем, нарезанные формой и размером, напоминающей старую английскую монету. Кроме этого на столе можно встретить печенье, булочки и бисквиты.

Напомним, стало известно, кто поведет Меган Маркл к алтарю. Отметим, что отец Меган не приедет на свадьбу. Эту информацию подтвердила сама Маркл.

Все подробности о свадьбе Меган Маркл и принца Гарри смотрите в видео ниже: