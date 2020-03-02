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Мама Насти Каменских рассказала, что готовит для своего зятя Потапа

Лидия Каменских готовит для дочери и ее супруга правильную пищу

Валерия Ильченко
Сегодня, 18:43

Популярная украинская певица NK, которая полностью обнажилась на фото, и ее мама Лидия Каменских известны в шоу-бизнесе не только своим вокалом, но и кулинарными способностями. Потап неоднократно отмечал, что его супруга – прекрасная хозяйка. Звездная пара часто приглашает друзей в гости, и Настя Каменских с удовольствием готовит угощения.

А недавно мама певицы Лидия Каменских в программе "Зірковий шлях" рассказала, чем балует любимого зятя Потапа. По словам Лидии Петровны, музыкант обожает котлеты из кролика без муки. Кроме того, звездные супруги приезжают к Лидии на вкуснейшую запеканку.

Лидия Каменских и Алла Кудлай
Лидия Каменских и Алла Кудлай
Фото: пресс-служба

"Зять очень любит мои котлеты из кролика, я делаю без муки, только добавляю немножко лука. Например, они сегодня встали и им нужно взять с собой, потому что где-то ездят целый день. Также холодное я делаю, запеканку из творога они очень любят. Это полезно, и они это едят", – рассказала Лидия.

Узнайте также рецепт блинов от Лидии Каменских и Аллы Кудлай:

Отметим, семья Насти перешла на здоровую пищу и активно занимается спортом, поэтому любые блюда, приготовлены в доме Каменских, будут полезными.

Напомним, ранее Настя Каменских рассказала, как ее мама относится к Потапу.

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