"Мама научила не стесняться": в День матери Владимир Остапчук рассказал о самом близком человеке
10 мая в Украине и мире отмечается День матери
10 мая в Украине и мире отмечается трогательный праздник – День матери. К этому особенному дню Сегодня.Lifestyle поинтересовались у Владимира Остапчука, как его воспитывала мама, чему она научила будущую звезду в детстве, о многом другом.
Ранее в материале "Звезда не по профессии" мы писали, на кого учились украинские артисты, в том числе Потап, Юлия Санина и Артем Пивоваров.
Телеведущий, шоумен и стендап-комик Владимир Остапчук с улыбкой говорит о маме. При слове "мама", у него в голове сразу возникают улыбка родительницы и ее зеленый борщ: "У мамы лучший в мире зеленый борщ. И ее добрые глаза – самые добрые и все прощающие глаза".
С какими воспоминаниями из детства у вас ассоциируется мама? Фразы мамы, ошибки, которые вы совершали, наказания, которые доставались от нее.
По дороге в садик мама нам с сестрой рассказывала стихи, пересказывала романы Джека Лондона и рассказы Эдгара По. Это кардинально повлияло на мое детское воображение. Мама не особо нас наказывала. У меня есть старший брат и сестра-двойняшка, и мы как-то всегда жили дружно.
Вы можете сказать, что если бы не мама, то вы, например, не имели того успеха в жизни, который есть сейчас? Или же имели обычную среднестатистическую работу... Что самое важное вам дала мама?
Мама научила быть тонким, чувствующим и не стесняться этого. Я помню, как навзрыд плакал, прочитав первый раз "Гадкого утенка" в первом классе. И мама подошла, обняла сзади и сказала "Как я рада, сынок, что ты чувствуешь это". Я думаю, это главное, что она дала мне и брату с сестрой – видеть, слышать и радоваться.
Являетесь ли вы маминым сыночком в хорошем смысле этого слова?
Хоть я и с Умани и должен был жить с мамой до 30, но нет. И очень жалею о том, что редко звоню.
Если бы не мама, то ... Продолжите фразу.
Если бы не мама, то я бы не узнал, что этот мир такой большой, красивый и все границы и "не получится" сидят только в нашей голове. Мама, я тебя люблю!
О личной жизни Владимира Остапчука смотрите в сюжете:
Ко Дню матери Сегодня.Lifestyle подготовили эксклюзивный спецпроект, в котором приняли участие Настя Каменских, DZIDZIO, Екатерина Кухар и другие.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное