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"Мама научила не стесняться": в День матери Владимир Остапчук рассказал о самом близком человеке

10 мая в Украине и мире отмечается День матери

10 мая в Украине и мире отмечается трогательный праздник – День матери. К этому особенному дню Сегодня.Lifestyle поинтересовались у Владимира Остапчука, как его воспитывала мама, чему она научила будущую звезду в детстве, о многом другом.

Ранее в материале "Звезда не по профессии" мы писали, на кого учились украинские артисты, в том числе Потап, Юлия Санина и Артем Пивоваров.

Телеведущий Владимир Остапчук Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Телеведущий, шоумен и стендап-комик Владимир Остапчук с улыбкой говорит о маме. При слове "мама", у него в голове сразу возникают улыбка родительницы и ее зеленый борщ: "У мамы лучший в мире зеленый борщ. И ее добрые глаза – самые добрые и все прощающие глаза".

С какими воспоминаниями из детства у вас ассоциируется мама? Фразы мамы, ошибки, которые вы совершали, наказания, которые доставались от нее.



По дороге в садик мама нам с сестрой рассказывала стихи, пересказывала романы Джека Лондона и рассказы Эдгара По. Это кардинально повлияло на мое детское воображение. Мама не особо нас наказывала. У меня есть старший брат и сестра-двойняшка, и мы как-то всегда жили дружно.

Семья Владимира Остапчука Фото: пресс-служба

Мама научила быть тонким, чувствующим и не стесняться этого

Вы можете сказать, что если бы не мама, то вы, например, не имели того успеха в жизни, который есть сейчас? Или же имели обычную среднестатистическую работу... Что самое важное вам дала мама?



Мама научила быть тонким, чувствующим и не стесняться этого. Я помню, как навзрыд плакал, прочитав первый раз "Гадкого утенка" в первом классе. И мама подошла, обняла сзади и сказала "Как я рада, сынок, что ты чувствуешь это". Я думаю, это главное, что она дала мне и брату с сестрой – видеть, слышать и радоваться.

Владимир Остапчук с мамой, сестрой и братом Фото: пресс-служба



Являетесь ли вы маминым сыночком в хорошем смысле этого слова?



Хоть я и с Умани и должен был жить с мамой до 30, но нет. И очень жалею о том, что редко звоню.



Если бы не мама, то ... Продолжите фразу.



Если бы не мама, то я бы не узнал, что этот мир такой большой, красивый и все границы и "не получится" сидят только в нашей голове. Мама, я тебя люблю!

О личной жизни Владимира Остапчука смотрите в сюжете:

Ко Дню матери Сегодня.Lifestyle подготовили эксклюзивный спецпроект, в котором приняли участие Настя Каменских, DZIDZIO, Екатерина Кухар и другие.

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