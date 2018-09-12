"Мама не разрешает": Антин Мухарский в Киеве пытался увидеться с детьми

Скандальный артист приехал в Украину

Антин Мухарский. Фото: facebook.com/AntinMykharskyi

Скандальный украинский актер, ведущий и певец Антин Мухарский вернулся в Украину и захотел увидеться с их со Снежаной Егоровой тремя детьми. Однако это у него не получилось, так как, по словам артиста, бывшая супруга запретила ему видеться с детьми. об этом Антин сообщил на своей странице в Facebook:

"Сьогодні поїхав до дітей з подарунками, але вони не відчинили двері. Сказали: "Мама забороняє нам з тобою бачитись!". Питання до Павла Петренка та Ірини Луценко: хто відповість за свавілля матерів, які забороняють батькам бачитися із власними дітьми? Уже четвертий рік у відповідь – ТИША!!", – написал Мухарский.

Фото: скриншот facebook.com/AntinMykharskyi

Кроме этого Антин оставил "сообщение" для детей на стене дома, прося их перезвонить отцу. Со стороны Снежаны Егоровой пока что не поступало никаких комментариев по этому поводу.

Напомним, Снежана Егорова "победила" Антина Мухарского. Ранее сайт Сегодня" сообщал о том, что Антин Мухарский со скандал эмигрировал в Европу.