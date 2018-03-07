Мама Оли Поляковой снялась в ее новом клипе

Сегодня, 17:00

К 8 Марта Оля Полякова анонсировала выход новой песни

Оля Полякова. Фото: Instagram
Оля Полякова. Фото: Instagram

В песнях и клипах, на концертах и телешоу поклонники певицы привыкли видеть Суперблондинку яркой и весьма эмоциональной. Но мало кто знает, какая Оля Полякова вне сцены, какой она может быть "домашней и уютной". 8 Марта, в Международный женский день, певица представит публике откровенную композицию-признание. Вместе с новым треком поклонники увидят и первые кадры из будущей видеоработы на данную композицию.

Впервые Оля Полякова покажет видео, в котором снялись все три поколения женщин семьи певицы. Работа получилась очень нежной и трогательной. Премьера клипа состоится уже в марте. 

Напомним, малоизвестный факт из жизни Оли Поляковой поклонники певицы узнали накануне 8 Марта. В интервью журналистам ICTV Суперблондинка призналась, что однажды не устояла перед тюльпанами, цветущими под городским советом Винницы, и решила нарвать себе букет. Однако была поймана на горячем.

На днях Суперблондинка выступила на "Большом весеннем концерте" во дворце "Украина". Оля Полякова появилась на сцене без фирменного кокошника, но с роскошным аксессуаром – короной от украинского бренда Patoka Studio.
полякова, суперблондинка, Оля Полякова

Вы сейчас просматриваете новость "Мама Оли Поляковой снялась в ее новом клипе". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоу-бизнес

Оля Полякова. Фото: Facebook

"Схватил за подол юбки и обещал рассказать все маме": откровенное признание Оли Поляковой

Вчера, 12:33

Суперблондинка призналась, что однажды не устояла перед тюльпанами

Шоу-бизнес

Оля Полякова. Фото: Instagram

С короной и в откровенном наряде: Оля Полякова показала новый образ

5 Марта, 12:00

Оля появилась на сцене без фирменного кокошника
Загрузка...

Шоу-бизнес

Оля Полякова

Оля Полякова рассказала, когда уйдет из "Лиги смеха"

1 Марта, 14:19

Новые тренеры "Лиги смеха"  – о своих первых впечатлениях и планах на сезон

Шоу-бизнес

Вера Брежнева. Фото: Instagram

Модная битва: Оля Полякова и Вера Брежнева в черных костюмах

27 Февраля, 09:31

Свой "мужской" наряд Оля дополнила грубыми ботинками и фуражкой
Загрузка...