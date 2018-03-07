Мама Оли Поляковой снялась в ее новом клипе

В песнях и клипах, на концертах и телешоу поклонники певицы привыкли видеть Суперблондинку яркой и весьма эмоциональной. Но мало кто знает, какая Оля Полякова вне сцены, какой она может быть "домашней и уютной". 8 Марта, в Международный женский день, певица представит публике откровенную композицию-признание. Вместе с новым треком поклонники увидят и первые кадры из будущей видеоработы на данную композицию.

Впервые Оля Полякова покажет видео, в котором снялись все три поколения женщин семьи певицы. Работа получилась очень нежной и трогательной. Премьера клипа состоится уже в марте.

Напомним, малоизвестный факт из жизни Оли Поляковой поклонники певицы узнали накануне 8 Марта. В интервью журналистам ICTV Суперблондинка призналась, что однажды не устояла перед тюльпанами, цветущими под городским советом Винницы, и решила нарвать себе букет. Однако была поймана на горячем.

На днях Суперблондинка выступила на "Большом весеннем концерте" во дворце "Украина". Оля Полякова появилась на сцене без фирменного кокошника, но с роскошным аксессуаром – короной от украинского бренда Patoka Studio.