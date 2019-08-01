Мама Виктора Павлика живет в постоянном страхе

Виктор Павлик рассказал, как скрывал болезнь сына от мамы

Уже месяц все судачат о новой молодой невесте 53-летнего Виктора Павлика. Поклонники певца в шоке. Они даже не знали, что он развелся с предыдущей женой. Теперь кажется, что о личной жизни артиста не знает никто, кроме мамы. От нее Виктор Павлик не скрывает ничего.

Своего неугомонного сына мама всегда понимала. И помогала во всем, о чем бы он ни попросил. Стать актрисой для клипа почти в 80 лет – легко!

"Я звоню, говорю: "Мама, к тебе приедет завтра парень и будет тебя снимать. На что она суетливо ответила: "Ой, а что же я должна взять?" Говорю: "Да ничего не надо брать, будь так, как дома – все по-домашнему". Мама говорит: "Ну хорошо, сынок, как скажешь", – рассказал Виктор Павлик в эфире "Ранку з Україною".

Виктор Павлик с мамой

За всю свою жизнь Виктор Павлик лишь однажды боялся звонить маме. Тогда, когда должен был сообщить страшную новость о болезни сына. Тогда у 19-летнего Павла диагностировали рак.

"Наверное, я пытался все это держать в тайне, я понимал, что мама будет переживать", – признается артист.

А мама молилась за внука день и ночь, как и тысячи друзей, и поклонников артиста. Сегодня Павел выздоравливает. А Виктор не дождется Рождества, когда они все вместе поедут в гости в Теребовлю.

"Печально, потому что мама очень одинока – ну что, телевизор, ну Библия, ну книга – ей очень тяжело. Она постоянно в каком-то страхе живет", – поделился Виктор Павлик.

Виктор Павлик Фото: instagram.com/viktorpavlik

И большое счастье мамы – это когда дети приезжают в гости.

"Я приезжаю уже на все приготовленное... говорю ей: "Мама, не напрягайся, ей трудно все же, как бы ни было, 80 лет на носу, – говорит Виктор Павлик в эфире канала "Украина". – Материнская любовь – это особая любовь... любите своих родителей и обязательно помните о них, никогда не забывайте! Старайтесь все хорошо сделать для мамы, пока она еще жива, чтобы потом не было поздно и всю жизнь не каяться".

Напомним, ранее Виктор Павлик рассказал о сложном детстве и за что ему до сих пор стыдно.

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