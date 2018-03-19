Мама Владимира Зеленского посетила концерт "Вечернего Квартала"

Сегодня, 11:42

Родители лидера студии "Квартал-95" живут в Кривом Роге

В Киеве прошли съемки весеннего &quot;Вечернего Квартала&quot;.
В Киеве прошли съемки весеннего "Вечернего Квартала".

На прошлой неделе в  столичном дворце "Украина" состоялись традиционные весенние записи новых программ "Вечернего Квартала". Первый выпуск нового сезона был посвящен женщинам. 

Среди зрителей в партере – мама Владимира Зеленского, 67-летняя Римма Владимировна. Родители лидера студии "Квартал-95" живут в Кривом Роге, где родился актер. Папе Зеленского, профессору Александру Семеновичу, 70 лет. 

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Римма Владимировна (крайняя справа). Фото: предоставлено "Сегодня".

В новой программе "Вечернего Квартала" – веселые семейные номера и много актуальных шуток. Впервые в  концерте "Вечернего Квартала" приняли участие известные артисты – Станислав Боклан и Ольга Сумская. Актеры сыграли родителей Зеленского – вместе с "сыном" они смотрят "Вечерний Квартал" по телевизору. 

Для зрителей выступили – "Время и Стекло", MOZGI, Mgzavrebi, "Без обмежень" и Сергей Бабкин (артист впервые принимает участие в шоу "Квартала").

Напомним, шоумен, сценарист, руководитель авторской группы студии "Квартал 95" Артем Гагарин в интервью "Сегодня" рассказал, какой украинский фильм достоин "Оскара" и кого бы хотел сыграть в кино
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Источник:

"Сегодня"

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