Мама Владимира Зеленского посетила концерт "Вечернего Квартала"

На прошлой неделе в столичном дворце "Украина" состоялись традиционные весенние записи новых программ "Вечернего Квартала". Первый выпуск нового сезона был посвящен женщинам.

Среди зрителей в партере – мама Владимира Зеленского, 67-летняя Римма Владимировна. Родители лидера студии "Квартал-95" живут в Кривом Роге, где родился актер. Папе Зеленского, профессору Александру Семеновичу, 70 лет.

Римма Владимировна (крайняя справа). Фото: предоставлено "Сегодня".

В новой программе "Вечернего Квартала" – веселые семейные номера и много актуальных шуток. Впервые в концерте "Вечернего Квартала" приняли участие известные артисты – Станислав Боклан и Ольга Сумская. Актеры сыграли родителей Зеленского – вместе с "сыном" они смотрят "Вечерний Квартал" по телевизору.

Для зрителей выступили – "Время и Стекло", MOZGI, Mgzavrebi, "Без обмежень" и Сергей Бабкин (артист впервые принимает участие в шоу "Квартала").

Напомним, шоумен, сценарист, руководитель авторской группы студии "Квартал 95" Артем Гагарин в интервью "Сегодня" рассказал, какой украинский фильм достоин "Оскара" и кого бы хотел сыграть в кино.