"Мамахохотала" сделали злободневную пародию на песню KAZKA "Плакала"

Студия представила пародию на своем концерте

Актеры студии "Мамахохотала". Фото: пресс-служба

На своем 100-м концерте студия "Мамахохотала" представила пародию на песню "Плакала" популярной украинской группы KAZKA. В пародии артисты шоу показали, что на самом деле вдохновило авторов песни на создание хита: отсутствие горячей воды уже более пяти месяцев в столице.

Исполнила песню актриса шоу "Мамахохотала" – Ирина Хоменко. Артистка не только спела и высмеяла проблему киевлян, молодая мама нашла в себе смелость обнажиться на сцене Октябрьского дворца.



Отметим, что песня "Плакала" KAZKA вошла в начале октября в ТОП-10 мирового чарта Shazam – это первый украиноязычный сингл, достиг таких результатов. По мнению специалиста, свою роль здесь сыграла правильная музыка, созвучная с текстом, а также правильная подача голоса украинской певицы.

Ранее актер студии "Мамахохотала" и звезда фильма "Инфоголик" Евгений Янович дала интервью Сегодня.Lifestyle, в рассказал, котором одобряют ли родители его юмор и есть ли темы, над которыми не стоит шутить.