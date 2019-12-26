MamaRika оригинально поздравила супруга с днем рождения

Певица опубликовала забавный снимок и сделала веселую подпись к нему

MamaRika Фото: пресс-служба

Украинская певица MamaRika, которая недавно выпустила новую песню, на днях отпраздновала день рождения своего мужа, телеведущего Сергея Середы.

Певица MamaRika откровенно рассказала о личной жизни, смотрите подробности в видео:

Певица выложила фото своего любимого в виде дедушки с помощью приложения faceapp. К слову, это выглядело очень реалистично.

Скриншот из соцсети Instagram

"С Днюхой, старичОк. Люблю тебя страшно и буду любить всегда (даже когда будешь таким)", − написала певица под снимком.

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Многие поклонники в самом деле подумали, что это дедушка или певицы, или самого Сергея.

Отметим, что певица и телеведущий официально поженились весной этого года, но их отношения начались еще в 2014 году.

Напомним, ранее MamaRika раскрыла подробности своей интимной жизни. Исполнительница призналась, что когда-то у нее были однополые отношения. Артистка рассказала, что когда-то встречалась с девушкой.

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