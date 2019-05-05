MamaRika похвасталась щедрым подарком от жениха

Певица рассказала, как отпраздновала свой 30-й день рождения

MamaRika Фото: instagram.com/mamarika_official

Украинская певица Анастасия Кочетова, она же MamaRika, которая недавно заинтриговала поклонников фотосессией в свадебном платье, 13 апреля отметила день рождения. О том, как артистка встретила 30-летие и что ей подарил жених, читайте далее в материале.

В программе "Светская жизнь" певица рассказала Кате Осадчей, что не любит шумные праздники и лишнее внимание. По словам звезды, на ивенте были только самые близкие. "Я собрала весь свой рабочий коллектив, хотела сделать такой себе тимбилдинг. Почему-то не люблю громко праздновать. Хочу слышать разговор, видеть глаза и дышать свежим воздухом. Это уже, наверное, старость, - призналась MamaRika.

Она также поведала, какой подарок получила от своего жениха – шоумена Сергея Середы. "Он сказал "зая, вот что ты хочешь себе купить, то и покупай. Ты знаешь, где у нас лежат деньги". Я, честно говоря, еще не определилась. Возможно, это будет машина, свадебное путешествие или новый клип", – рассказала певица.

Напомним, что в январе 2018 года Сергей Середа сделал MamaRika предложение руки и сердца. Позже звездная пара призналась, что не спешит со свадьбой из-за постоянной занятости обоих.

MamaRika c женихом Сергеем Середой Фото: instagram.com/mamarika_official

Ранее MamaRika также откровенно призналась в своем опыте однополой любви.

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