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MamaRika показала обручальные кольца и фото с регистрации брака

Пара зарегистрировала брак в Киеве

Валерия Ильченко
Сегодня, 13:14

Несколько недель назад украинская певица MamaRika вышла замуж за одесского комика Сергея Середу. Романтическая церемония состоялась в Таиланде, на пустынном пляже острова Панган. Однако зарегистрировать брак пара решила в Киеве, за несколько дней до отлета в теплые края.

Анастасия Кочетова (настоящее имя MamaRika) на своей странице в Instagram опубликовала фото с регистрации брака. Жених и невеста позируют на снимках в ярких худе и с улыбками на лице. Артистка также показала обручальные кольца и поделилась своими эмоциями.

MamaRika показала обручальные кольца
MamaRika показала обручальные кольца
Фото: instagram.com/mamarika_official

"С регистрацией отношений у нас целая история... Мы не планировали расписываться до свадебного путешествия, думали замутить это дело уже после, на чили и без нервов. Но за несколько дней до вылета нам захотелось, и мы подали заявку в один из таких сервисов, где все это делается за один только день", – написала MamaRika.

Смотрите также видео о свадьбе MamaRika и Сергея Середы:

Артистка также призналась, почему не взяла фамилию своего супруга.

"Придя туда, чувак, который это все оформлял, задал вопрос относительно изменения фамилии. Здесь мы поняли, что посыпались. Мы совсем забыли, что так надо – ну, первый раз, ну бывает. Я, как покорная женщина) быстро сориентировалась и гордо заявила, что беру фамилию Сергеича (хотя в моей семье по женской линии я первая такая НЕ независимая))))) Но не все так просто, как потом выяснилось. Если мы летим за границу более чем на 2 недели, то никакое изменение фамилии НЕ светит – документы то надо все менять, а это уже нарушение и т.д. Попасть в тайскую тюрьму не входило в наши планы, поэтому в расстроенных чувствах мы приняли этот факт как данность и остались каждый при своей. Я пообещала, что как вернемся – сразу подадим документы, чтобы исправить это безобразие. На следующее утро мы на худиках и кедах, с горящими глазами пришли на бракосочетание, и побырику все сделали", – поделилась певица.

Успела ли MamaRika взять фамилию своего мужа – пока не известно.

Ранее мы также писали, что MamaRika рассказала о беременности и планах усыновить ребенка.

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