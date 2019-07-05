Мамина копия: Регина Тодоренко показала близкого человека

Телеведущая все еще пребывает в Италии и делится очаровательными кадрами

Регина Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko

29-летняя телеведущая Регина Тодоренко пребывает в Италии вместе со своими близкими друзьями и родственниками. Повод всем известен – свадьба с Владом Топаловым, которая состоялась на роскошной вилле в Сорренто. Снимками с торжества молодожены делиться не спешат, однако Регина Тодоренко охотно показывает потрясающую природу Италии, а также своих гостей.

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Так, на своей странице в Instagram звезда показала маму Ирину. На фото она нежно обнимает свою звездную дочь и вместе они смотрят в одну сторону. Трогательной подписи к снимку Регина Тодоренко не добавила, однако оставила несколько хештегов: Мама, я, Везувий, Сорренто, свадьбаТТ.

Регина Тодоренко с мамой Ириной Фото: instagram.com/reginatodorenko

К слову, ранее в сети появилось трогательное видео, на котором отец Регины Тодоренко ведет дочь к алтарю.

Отметим, Регина Тодоренко и Влад Топалов расписались в октябре 2018 года, а грандиозное торжество отгуляли в среду, 3 июля. Сегодня.Lifestyle поделились всеми подробностями свадьбы Регины и Влада.

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