"Мамочка, я не могу тебя обнять": Ольга Сумская рассказала, как заботится о родном человеке

Актриса привозит маме продукты, однако телесного контакта избегает

Известная украинская актриса Ольга Сумская, которая станет бабушкой во второй раз, призвала украинцев позаботиться о безопасности пожилых родственников. В эксклюзивном комментарии новостям "Сегодня", которые выходят в эфире телеканалов "Украина" и "Украина 24", народная артистка Украины и телеведущая Ольга Сумская призвала украинцев соблюдать правила карантина и оставаться дома. А также позаботиться о безопасности своих родных – родителей, бабушек и дедушек, которые имеют наибольший риск заболеть коронавирусом.

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Ольга Сумская рассказала, что ее семья правилами карантина не пренебрегает и без надобности дом не покидает. Однако в это непростое время артистка вынуждена заботиться о своей маме, Анне Ивановне, которой уже за 80. Так, она вместе с мужем Виталием Борисюком посещают маму и привозят ей необходимые продукты. Но даже при встрече Ольга Сумская старается не контактировать с родным человеком, чтобы не подвергать опасности.

Ольга Сумская с мамой Фото: instagram.com/olgasumska

"Друзья, если нет нужды выходить, просим – сидите дома! Если даже у кого-то есть родственники и вы просто хотите поехать их проведать – вы можете связаться по телефону. Вот мы вынуждены выходить, у нас мамочка, Анна Ивановна, народная артистка Украины, мы возим ей пищу, потому что некому. Но, когда даже захожу к маме, я ей говорю: "Мамочка, я не могу тебя обнять, я сейчас в маске и должна придерживаться всех методов безопасности", – рассказала Ольга Сумская.

Также знаменитость обратилась ко всем украинцам, чтобы они осознали всю опасность проблемы и заботились о своем здоровье и здоровье родных, близких.

"Давайте сегодня беречь друг друга, давайте отнесемся со всей ответственностью к этой проблеме, и пусть коронавирус не будет слишком серьезный для нашей страны. То, что происходит в Италии, Испании и Европе – это действительно большая трагедия. Всем здоровья и берегите друг друга", – отметила Ольга Сумская.

Флешмоб #УкраїнаВдома, который с началом карантина запустил телеканал "Украина", объединяет украинцев в эти нелегкие времена, помогает услышать полезные советы, интересные идеи, слова поддержки, не опускать руки, понимать, что, находясь дома, мы спасаем друг друга, спасаем своих близких, спасаем нашу страну. Приобщиться к флешмобу может каждый, кто желает поделиться собственным опытом карантина.

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