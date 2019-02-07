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"Манюня": Леся Никитюк умилила сеть архивным снимком

Телеведущая отметила, что на снимке ей годик и она болеет ветрянкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:02
Леся Никитюк
Леся Никитюк
Фото: Instagram

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая побывала в необычном ресторане на Мальдивах, который находится на глубине почти шести метров под водой, вспомнила детство.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала архивный снимок, где она позирует, когда ей был всего один год. Леся написала, что эта фотография была сделана, когда у нее была ветрянка.

"Я и ветрянка. 1988 год", – прокомментировала Никитюк изображение.

Леся Никитюк в детстве. Фото: Instagram

"Манюня", "Ветрянка еще не знает, что у нее фото с будущей звездой", "Красивая ветрянка", "А щеки аж из шапки вылезают, пампурик малый", – прокомментировали поклонники артистки.

Напомним, недавно Леся Никитюк обнародовала фото, где она позирует в мокрой футболке, стоя в прозрачной голубой воде. Кроме того, популярная телеведущая решила оставить на Мальдивах не только частичку своей души, но и нечто более реальное – она посадила пальму.

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Источник: Сегодня
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