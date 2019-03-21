Марат Башаров развелся с женой

Елизавета Башарова подала на развод в феврале

Скандальный актер Марат Башаров развелся с женой Фото: instagram.com/dniru

21 марта скандальный актер Марат Башаров развелся со своей супругой Елизаветой Шевырковой. В декабре 2018-го в сеть попала информация о том, что Марат Башаров в очередной раз избил свою жену в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего врачи диагностировали перелом носа. Однако если ранее Елизавета предпочитала умалчивать о проблемах в отношениях с мужем, то данная ситуация стала точкой кипения.

Придя в себя после полученных травм, Елизавета Шевыркова в феврале 2019-го подала на развод с Маратом Башаровым. А сегодня, 21 марта, стало известно, что пара официально развелась. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Марат Башаров с бывшей супругой Елизаветой Фото: instagram.com/runews24_ru

Отметим, у пары остался двухлетний сын Марсель. Экс-супруга Марата Башарова признавалась – она надеялась, что после рождения ребенка актер образумится и откажется от алкоголя ради семьи. Однако этого не произошло.

Марат Башаров с сыном Марселем Фото: instagram.com/elizavetabasharova

Ранее мы писали, что 21 марта в Москве состоялись похороны певицы Юлии Началовой. В сети появились фото и видео с церемонии прощания.

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